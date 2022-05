Mircea Badea, martor la un accident mortal: “Mă bântuie încă. Au oprit toate maşinile”

Mircea Badea a dezvăluit faptul că a fost martor la un accident șocant. Prezentatorul de la Antena 3 a spus că a fost martor la un accident petrecut pe șosea în care și-a pierdut viața o persoană.

Cum a fost Mircea Badea martor la un accident mortal

Acesta nu s-a ferit să dezvăluie faptul că este o amintire care îl bântuie chiar și acum, deși a avut loc cu ceva timp în urmă.

Prezentatorul de la În gura presei a mărturisit că se afla la doar 2 metri de locul în care a avut loc accidentul, motiv pentru care a avut calitatea de martor și a depus mărturie în acest caz.

„Eu am asistat la un accident mortal. Mă bântuie încă. Am asistat în sensul că eram la doi metri.

Am depus mărturie la onorata instanță. Am fost martor, m-a chemat judecătoarea la Curtea Supremă, am avut mandat de aducere din prima. Eu nu am refuzat să mă duc”, a spus Mircea Badea, într-o ediție a emisiunii „Punctul de Întâlnire” cu Radu Tudor.

Cea care își a pierdut viața în la care a fost martor Mircea Badea a fost o tânără, iar prezentatorul TV se afla într-un alt autovehicul, dar nu la volan, ci în partea dreaptă.

Acesta a mărturisit faptul că a văzut totul, inclusiv impactul și modul în care aceasta a fost aruncată. Totuși, prezentatorul Mircea Badea a dezvăluit faptul că nu a vrut să ia nici un fel de atitudine în acel moment, ci a decis doar să sune la 112 la echipajele de urgență.

„Când a murit tânăra, noi opriserăm. Eu eram în dreapta, într-o mașină. Am văzut… Absolut îngrozitor! Și impactul… Tot! Au oprit toate mașinile. Am sunat instantaneu la numărul de urgență.

Eu nu m-am băgat, nu știu ce să fac, eu doar sun. Erau reacții emoționale. Dacă nu știm ce să facem, mai bine așteptăm să vină…”, a mai dezvăluit acesta.

Ce maşină conduce Mircea Badea

conduce o mașină marca Subaru. Un astfel de autovehicul costă la mâna a doua, pe site-urile de profil, circa 30.000 de dolari.

Este vorba, mai precis, despre o mașină Subaru Forester 2.0XT Premium din 2015. De altfel, prezentatorul TV a făcut și celebră această mașină după ce a avut o pățanie în parcarea unui mall unde își lăsase automobilul, iar un alt șofer a parcat mult prea aproape.