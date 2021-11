Ce notă a luat Mircea Badea la Bacalaureat. Prezentatorul de la Antena 3 a spus adevărul

Moderatorul a dezvăluit nota de la examenul maturității într-o emisiune de la radio, unde citea o știre despre acest subiect și care a o avea în prim-plan pe Bianca Drăgușanu.

Fosta asistentă a lui Dan Capatos a promovat bacalaureatul cu media 9,50, moment în care a spus la rândul său ce notă a luat.

Mircea Badea a obținut o notă mai mică decât fosta soție a lui Alex Bodi, și anume 8,99. Cu această medie a încheiat Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, din Buucrești.

Mircea Badea, adevărul despre nota de la bacalaureat. Cât a luat prezentatorul

Prezentatorul show-ului „În gura presei” a promovat examenul maturității în anul 1993 și susține că a fost corect și nu a copiat absolut deloc.

„N-am copiat deloc, că n-a fost nevoie!”, spunea Mircea Badea într-o ediție mai veche a emisiunii sale de la Antena 3, notează .

Cunoscutul a susținut examenul la cinci materii, la trei dintre acestea reușind să obțină notă maximă. Este vorba de limba și literatura română, matematică și sport.

Singura materie care i-a dat dureri de cap a fost filosofia, motiv pentru care a depus contestație pentru că nu a fost deloc mulțumit de nota primită.

„Prietene, bine că l-am dat, bine că l-am luat. Era cât pe ce să-l iau cu mult, doar că l-am luat cu puțin. Pe vremea mea erau 5 probe. Am luat 10 la sport, matematică, română.

Și am dat la filosofie și mi-a picat Heraclit. Și am luat 7. Și am făcut contestație, mi s-a admis și am luat 6”, a mai spus Mircea Badea.

Mircea Badea, primii pași în televiziune. Cum a început

După terminarea studiilor liceale Mircea Badea a avut șansa să se angajeze la „Radio Total”, unde directoarea Jeana Gheorghiu era prietena mamei sale. Ulterior, a intrat în televiziune și a trecut pe la mai multe posturi.

Prezentatorul a lucrat la diverse posturi românești, printre care se numără: Tele 7 abc, Antena 1, Realitatea TV și Prima TV, unde a fost coleg cu Teo Trandafir. Cei doi au moderat mai multe show-uri de divertisment.

În anul 2000 Mircea Badea avea să semneze cu Antena 1, unde a făcut echipă cu Oreste Teodorescu. În momentul de față este gazda emisiunii „În gura presei”, de la Antena 3.