Mircea Badea, despre Traian Băsescu, după verdictul dat de ÎCCJ: „Era totul limpede încă dinainte să fie el președinte”

Mircea Badea a vorbit, în cadrul emisiunii pe care o moderează la Antena 3, despre Traian Băsescu, după ce ÎCCJ a confirmat că fostul președinte al României a fost colaborator al Securității.

La începutul emisiunii pe care o prezintă, a ținut să spună câteva cuvinte despre Traian Băsescu.

Prezentatorul TV a ținut să le reamintească telespectatorilor că, împreună cu alți oameni, s-au ocupat ani buni de și că tot ce au spus s-a demonstrat a fi adevărat.

„Începem cu ceva ce trebui să fac, trebuie să fac față de mine. Sunt dator față de mine să fac asta și este foarte important pentru mine să fac treaba asta. Astăzi a ieșit verdictul de la Înalte Curte de Casație și Justiție că Băsescu a fost securist.

Cu toată dragostea vă spun, vă reamintesc poate, cine știe, m-ați mai văzut pe planeta asta, că m-am ocupat cam 10 ani de Traian Băsescu.

Nu singur, ci împreună cu niște oameni, foarte puțini la număr, și absolut tot ce am spus despre Traian Băsescu, cu argumente la vremea respectivă, TOATE s-au demonstrat a fi adevărate. Milimetric s-au demonstrat a fi adevărate.”, a transmis Mircea Badea .

„Era totul limpede încă dinainte să fie el președinte”

Moderatorul TV a mai spus că nu avea nevoie de verdictul dat de ÎCCJ pentru a ști care este adevărul despre Traian Băsescu.

Acest lucru a ieșit la iveală încă de dinainte ca Băsescu să devină președintele României, a mai spus Mircea Badea.

„Eu nu am nevoie de verdictul ÎCCJ ca să spun ‘aaa, deci Băsescu a fost turnător?!’ Nu, Băsescu clar a fost securist. Mugur Ciuvică a avut și niște documente. Chiar înainte să devină Băsescu președinte le-a prezentat opiniei publice.

Nu a avut toate documentele acestea pe care CNSAS-ul, împreună cu SRI-ul și cu niște magistrați jegoși, le-au pitit ca să-l pupe pe Băsescu în fund și să-l deservească în tendințele lui dictatoriale oribile, dar a venit și ÎCCJ și a spus azi că a fost securist.”, a adăugat partenerul lui Carmen Brumă.

ÎCCJ a dat verdictul definitiv: Traian Băsescu a colaborat cu Securitatea

Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat verdictul dat de instanța de fond prin care

Decizia a venit după ce documentele depuse în instanţă de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), prin care se arată faptul că Băsescu ar fi un avut un ofițer de legătură cu grad de locotenent-colonel și ar fi dat două note informative la Securitate. Aceste note ar fi fost semnate cu numele de cod „Petrov”.

Fostul președinte al României ar fi oferit Securității informații legate de colegi de facultate și de la locul de muncă pentru „activităţi potrivnice regimului totalitar comunist”, potrivit notelor informative din 05.05.1975. Aceste informări îi vizau și pe cei care voiau să fugă din țară sau care aveau legături cu cetățeni străini.

Prin decizia din 23 martie este respins recursul pe care Băsescu l-a depus împotriva primului verdict, care a fost pronunțat în 2019 de către Curtea de Apel București.

„Nu am ştiut că mi s-a dat un nume conspirativ. Nu am semnat un angajament în care să-mi fie introdus şi un nume conspirativ. Nu am ştiut că Contrainformaţiile Militare sunt Securitatea. Am crezut că e un serviciu al Ministerului Apărării Naţionale.”, s-a apărat el la momentul respectiv.

Traian Băsescu a anunțat că nu va comenta decizia dată de ÎCCJ. Acesta a mai spus că va contesta decizia la CEDO.

„Am luat nota de decizia ICCJ pe care nu o voi comenta public, așa cum am procedat de-a lungul întregului proces. Voi face demersurile legale la CEDO.”, a transmis acesta pe Facebook.