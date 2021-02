Mircea Badea, umilit de Leonard Miron pe Instagram. Cum a reacționat prezentatorul de la Antena 3

Mircea Badea, prezentatorul emisiunii ”În gura presei” de la Antena 3, a fost umilit în mediul online de fostul om de televiziune Leonard Miron.

Acesta din urmă a postat, duminică, seara, pe contul personal de Instagram, o captură de la emisiunea lui Badea, la care a atașat un limbaj licențios.

În ceea ce-l privește, Mircea Badea a văzut postarea fostului prezentator de la TVR, însă reacția sa a fost una surprinzătoare: a urcat linkul lui Miron pe pagina sa de Facebook, fără niciun mesaj sau vreo replică în plus.

Leonard Miron, un cunoscut om de televiziune care a prezentat de-a lungul timpului mai multe emisiuni la TVR, nu este deloc un fan al lui Mircea Badea, realizatorul emisiunii ”În gura presei” de la Antena 3.

”Aprecierea” lui Miron față de Badea s-a văzut în urmă cu câteva ore, în mediul online. Acesta a postat pe pagina sa de Instagram un mesaj care îl vizează pe actualul realizator al postului de știri.

”Nimic Nu s-a schimbat @mirceabadeareal e tot de c*** @antena1_oficial @antenastarsoficial @antena3romania”, este postarea lui Miron, care are atașată o captură de la emisiunea de duminică ”În gura presei”.

Urmăritorii lui Miron au reacționat cu o serie de comentarii la această postare: ”Someone had to say it (Cineva trebuia să o spună)” sau ”Totuși cu faţa aia, ai voie fără mască?”, au fost două dintre replici.

Cum a reacționat Mircea Badea la atacul lui Leonard Miron

Mircea Badea nu a stat mult ”pe margine” după postarea lui Leonard Miron și a reacționat. Nu a replicat însă agresiv, cum poate se așteptau mulți, ci a postat, pe pagina sa de Facebook, mesajul lui Miron de pe Instagram.

Dacă realizatorul de la Antena 3 nu a comentat postarea lui Miron, fanii acestuia au postat o serie de mesaje critice sau injurioase la adresa fostului om de televiziune.

”Vai de el, aveam pretenții de la Miron Leonard la un limbaj decent, rușine”, scrie o fană a lui Badea.

În vârstă de 51 de ani, Miron a prezentat numeroase emisiuni la TVR, printre care: Viața școlii, Care pe care, Veniți cu noi pe programul doi, Sănătate pentru toți, Practic matinal, Miezul zilei și Vitrina lui Leo. A fost prezentator al unor festivaluri precum Mamaia, Callatis, Cerbul de Aur sau Eurovision.