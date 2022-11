Mircea Bravo, categoric în relația cu soția: ”Nu poate să-mi dea sfaturi”

Comedia „Mirciulică”, lansată de curând pe piață, a ajuns pe locul doi în box-office-ul din România, după producția „Teambuilding”, care a făcut furori în sălile de cinema de la noi.

Mircea Bravo a explicat relația pe care o are cu soția lui, Georgiana

a făcut câteva dezvăluiri în exclusivitate pentru FANATIK despre viața sa de dincolo de ecrane. El a vorbit despre relația pe care o are cu soția lui, care stă departe de lumina reflectoarelor, dar și ce anume din filmul „Mirciulică” a trăit ”pe bune” în viața sa.

ADVERTISEMENT

a ținut să mulțumească, cu ocazia succesului comediei sale, echipei imense care se află în spatele său, fără de care acest proiect nu ar fi văzut lumina zilei. De asemenea, în interviul pe care aveți ocazia să îl citiți în rândurile de mai jos, a mai zis că nu s-ar fi văzut activând în vreun alt domeniu, cu toate că a terminat o facultate destul de solicitantă.

Mircea Bravo, despre filmul Mirciulică: ”Io-s vedeta”

-Felicitări pentru filmul „Mirciulică”! Cu cine împărtășești succesul acestuia?

Mulțumesc! Împărtășesc cu o echipă super-mișto. Faza e că eu sunt omul care iese în fața, io-s vedeta, dar e o echipă foarte mare în spatele meu. Sunt 8 scenariști, e o echipă de oameni extrem de talentați. Alături de ei mă bucur și, bineînțeles, și alături de bunica mea faimoasă și de soția mea.

ADVERTISEMENT

-Cum s-a obișnuit soția ta cu celebritatea? Primești sfaturi de la ea? Practic, te știe toată țara!

Soția mea nu poate să-mi dea sfaturi, pentru că ea nu are treabă cu celebritatea. Ea e o persoană mai retrasă. Ne înțelegem foarte bine, pentru că io-s genul care primește foarte multă atenție și ea e mulțumită să îi ofer atenția mea. Și atunci funcționăm foarte bine. Nu cred că aș fi putut sta cu o fată care vrea multă atenție. Ea vrea doar atenția mea, e ok ca eu să fiu în lumina reflectoarelor și da, ne înțelegem foarte bine.

ADVERTISEMENT

„Lumea, deși te înjură, îți cam spune ce nu ai făcut bine”

-Dacă nu ai fi avut succesul de care te bucuri, ce ai fi făcut? Cu ce te-ai fi ocupat?

Eu sunt genul de om căruia îi place să încerce și, cât timp nu ești retardat, poți să-ți optimizezi orice faci. Când faci ceva pe online, dacă faci o prostie, lumea, deși te înjură, îți cam spune ce nu ai făcut bine.

Dacă ești un pic deștept, poți să optimizezi totul până faci un produs bun. Cred că aș fi încercat până ar fi fost bine. Cred că oricine se apucă de online și are grijă să ofere ceva publicului până la urmă o să vină cu un rezultat bun, cu un video bun, cu un film bun.

ADVERTISEMENT

Mircea Bravo ”a căzut” la Magistratură

-Ne poți spune ce studii ai?

Am terminat Facultatea de Drept. Nu am profesat niciodată. Am dat la examenul de Magistratură exact ca și în film. Nu am reușit să îl iau.

ADVERTISEMENT

-Interesant! Credeam că e doar o poveste din film…

E un început de poveste reală. Și eu am dat examenul și după aia am zis, măi, mă întorc acasă cu părinții, ce dracului fac? Cred că orice tânăr a avut panica asta. Doamne ferește să ajung acasă cu părinții. Așa că mi-am asumat niște riscuri și m-am implicat în online.