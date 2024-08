O comedie savuroasă marca Mircea Bravo, filmată pe plajele însorite din Grecia, este pe cale să ajungă în cinematografe. Află mai jos când o poți viziona!

Mircea Bravo lansează un nou film. Când apare “Moartea în vacanță” în cinematografe

Fanii comediei românești au un nou motiv de bucurie! Mircea Bravo revine pe marele ecran cu o nouă producție plină de umor. “Moartea în vacanță”, cel de-al treilea film realizat de îndrăgitul vlogger, promite să aducă hohote de râs și bună dispoziție în sălile de cinema.

Mircea Bravo se pregătește să lanseze al treilea său film, intitulat “Moartea în vacanță”, o producție marca Bravo Films. Comedia e programată să ajungă în cinematografe pe 28 octombrie. Vlogger-ul a mai lansat Mirciulică (2022) şi

Filmul reunește o distribuție de excepție din lumea comediei românești. Alături de Mircea Bravo, în rolurile principale îi vom vedea pe Maria Popovici, câștigătoarea celui de-al doilea sezon iUmor, și pe Costel Bojog, cunoscut publicului larg ca jurat al aceleiași emisiuni.

“Moartea în vacanță” spune povestea a trei personaje, Adrian, Mihăiță și Patricia, care devin peste noapte “prieteni de nevoie”. Ei se implică într-o aventură comică, încercând să intre în grațiile Rodicăi, o bătrână singură și bogată, în speranța că vor moșteni averea acesteia.

Cum a fost la filmări. Actorii vorbesc despre experiența lor

Echipa de filmare a lucrat în trei țări, Grecia, România și Bulgaria. Cea mai mare parte a filmărilor desfășurându-se pe insula grecească Poros. Astfel, ne putem aștepta la imagini spectaculoase cu peisaje mediteraneene încântătoare.

Mircea Bravo a fost actorul principal, dar și producător al filmului. A împărtășit câteva detalii despre experiența realizării acestui proiect:

„Împreună cu partenerul meu, Cristi Ilişuan, care semnează şi regia filmului, am promis că vom lansa un film pe an, iar acum suntem deja la cel de-al treilea. Această a treia producţie ne-a determinat să ne autodepăşim şi să ieşim din zona de confort.

De data asta fac echipă cu doi actori excelenţi, cunoscuţi publicului din zona de Stand-Up Comedy, pe care îi apreciez foarte mult: Maria Popovici şi Costel, alături de care care am filmat o lună întreagă în Grecia pentru Moartea în vacanţă.

Împreună cu o echipă numeroasă de filmare am muncit mult, ne-am ars puţin la soare, dar ne-am şi distrat. Suntem siguri că se va râde mult în cinematografe la noul nostru film”, a declarat el, conform

Mircea Bravo, Maria Popovici și Costel Bojog, în rolurile principale

care a câștigat al doilea sezon al emisiunii iUmor, își face debutul în cinematografie cu acest rol. Experiența ei pe platourile de filmare a fost extrem de pozitivă și neașteptat de plăcută:

„Pentru mine a fost o surpriză neaşteptată să lucrez la acest film. Nu ştiam că urma să cunosc o echipă de oameni atât de buni, profesionişti şi simpatici. Va rămâne mereu una din cele mai plăcute amintiri şi cred că am legat nişte prietenii pe viaţă.

Singura problemă este că aceşti oameni au ridicat standardele atât de sus încât probabil va fi greu să mai întâlnesc persoane de acest gen în industrie. Pe Costel îl cunosc de zece ani, este colegul meu la stand-up, dar am realizat că facem o echipă bună şi ca actori, iar Mircea Bravo a întregit trupa perfect şi pentru asta vreau să îi mulţumesc”, a declarat Maria Popovici, potrivit

Costel Bojog, un nume consacrat pe scena de stand-up și jurat la iUmor în sezonul 13, a spus câteva cuvinte legate de experiența lui la filmările acestui film.

„A fost o experienţă grozavă să lucrez la acest film. Am legat prietenii, am cunoscut oameni profesionişti şi faini, am râs, ne-am distrat, am petrecut şi am făcut şi plajă.

S-a creat o legătură foarte strânsă cu colegii actori Maria, Mihaela şi Mircea; şi se va observa asta pe parcursul filmului. Vă invit să veniţi la cinema să vizionaţi Moartea în vacanţă pentru că e o comedie lejeră, spumoasă şi de bun gust.”