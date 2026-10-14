Mircea Bravo reacționează după scandalul cu FCSB, Gigi Becali și CSA Steaua: „Sper să nu ne luăm bătaie în București!”

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Mircea Bravo s-a trezit în mijlocul disputei dintre FCSB și Steaua, după o întâlnire întâmplătoare cu Gigi Becali. Cunoscutul actor și comediant a publicat o fotografie alături de patronul roș-albaștrilor, însoțită de o glumă care a provocat reacția oficială a clubului din Ghencea. În exclusivitate pentru FANATIK, Mircea Bravo a oferit prima reacție după controversa din mediul online și a explicat cum s-a ajuns în această situație.

Mircea Bravo, somat de Steaua după ce s-a fotografiat cu Gigi Becali. Gluma care a provocat reacția clubului din Ghencea

Actorul apare alături de Gigi Becali și tanti Lenuța din Chinteni, cunoscută publicului drept „Bunica”. Imaginea a fost însoțită de mesajul „Bunica, din vară la Steaua!”.

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Gluma a atras imediat atenția reprezentanților Steaua. Clubul Armatei a intervenit în secțiunea de comentarii și i-a cerut comediantului să facă distincția dintre cele două formații. „Persoana din imagine nu are nicio legătură cu clubul Steaua”, au transmis oficialii din Ghencea, care au solicitat modificarea postării și folosirea denumirii FCSB. Reacția nu l-a determinat pe Mircea Bravo să renunțe la glumă. Dimpotrivă, actorul a venit cu o replică în același registru. „Din cauză că nu ne-am înțeles cu domnul Becali, Bunica o să vină la Steaua, nu la FCSB. O primiți?”, a scris acesta.

Mircea Bravo face haz de necaz după scandalul cu Steaua: „Dacă nu ne luăm bătaie în București…”

Mircea Bravo a dezvăluit pentru FANATIK că își propusese inițial să realizeze un videoclip amuzant alături de omul de afaceri, dar a renunțat în ultimul moment. , despre amploarea neașteptată a scandalului și despre un conflict fotbalistic ale cărui dedesubturi recunoaște că nu le cunoaște.

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Mircea, cum ai ajuns să te fotografiezi cu Gigi Becali? Cum a pornit toată povestea?

– A fost așa: eu mergeam pe stradă și l-am văzut pe domnul Becali pe marginea drumului. Am zis: „Hai să facem ceva, să-i dau o dumă, ceva amuzant”. Eram cu Bunica. Bunica l-a văzut pe Becali și era și ea încântată. Dar, când am ajuns acolo, cum eram într-o biserică, m-a luat așa o mare rușine. I-am zis că nu-mi mai permit să fac glume cu el și am făcut numai o poză. Ne promovăm filmul. Și, după ce am făcut poza asta, ca să o transformăm într-o glumă, am pus descrierea aia cu „Bunica, din vară la Steaua”. Am pus și piesa aia, Scooter Maria, că îmi place mult.

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Te așteptai ca o simplă glumă să provoace atâtea reacții?

– Nu, nu, nu! Mi s-a părut puțin interesant. Adică fiecare are o anumită părere, dar nu ne gândeam că va fi scandal sau ceva. Noi suntem cumva departe de lumea asta a fotbalului. Sincer, nu prea am înțeles-o. Nu știu exact ce e între Steaua și FCSB și așa mai departe. Ce e cu scandalul ăsta și cu tot universul din jurul lui. Suntem cumva departe de partea asta.

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Deci planul inițial era să filmezi un clip cu Gigi Becali.

– Eu am vrut să fac o glumă cu domnul Becali, numai că n-am reușit să o filmez. N-am avut timp fizic și atunci am făcut numai o poză. Iar din poza aia am făcut gluma pe social media și am pus descrierea aia.

Dar Bunica ce a spus când l-a văzut pe Gigi Becali? Cum a reacționat?

– Bunica știe câteva chestii despre fotbal. A fost tare! Dar cred că a contat mai mult faptul că eram într-o biserică, știi? A încercat și ea să zică niște glume, numai că ea fiind mai religioasă… Am fost mai discreți până la urmă.

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Ce zici de toate reacțiile care au apărut? A fost nebunie în comentarii.

– Acum suntem porniți în turneu, cu lansarea filmului, cu Bunica și cu toți. Chiar am zis că, dacă nu ne luăm astăzi bătaie în București, mâine, la Brașov, nu ne mai bate nimeni, știi? Povesteam cu unii care râd de lumea asta și îmi ziceau: „Băi, Mircea, vezi că și cu fotbalul e periculos!”. Și am zis că nu știu de ce e lumea așa. Nu înțeleg. Nu mă gândeam că e un subiect tabu.

Cum merge lansarea filmului „Băiat de milioane”? A apărut în cinematografe?

– S-a lansat în cinematografele din toată țara. Ce să zic? Merge bine. Este despre un tip care câștigă la loto și avem multe cameo-uri, multe apariții ale unor oameni destul de cunoscuți din București și din alte părți. Acum suntem în promovare. Nouă ne place mult, cum suntem porniți în turneu, cu lansarea filmului, cu Bunica și cu toți.