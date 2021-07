Mircea Diaconu are o avere uriașă, dar e tare zgârcit. Ce obicei avea când era europarlamentar

Artistul recunoaște că este o persoană zgârcită, foarte atentă la felul în care cheltuie banii, lucru care se vede din averea uriașă pe care o are, precizând ce obiceiuri avea când era în Parlamentul European.

Mircea Diaconu a avut grijă să strângă fiecare ban, dovadă că în perioada în care era la Bruxelles locuia într-o mansardă micuță, unde și-a adus obiecte de mobilier de acasă pentru a avea confortul necesar.

A vrut să se simtă bine, dezvăluind cu această ocazie că-și lua din România inclusiv biscuiții preferați. În 5 ani de mandat de europarlamentar în vârstă de 71 de ani a primit 900.000 de euro.

Mircea Diaconu are o avere impresionantă. Actorul are proprietăți și bani în conturi

„Copiii, familia, amintirile și locurile din jurul nostru. 900.000 de euro e aiurea. Nu mă apuc să fac cifrăraie. Toți banii pe care i-am câștigat toată viața mea pot să vi-i arăt unde sunt, știu unde sunt.

Filmele mele… Nu am aruncat cu banii, am fost zgârcit cu mine. Am case, copiii mei au tot ce trebuie și să nu aibă copilărie nefericită. Nu e nimic pentru mine.

Nu țin banii în bancă, nu cred în chestia asta. Îi bag în terenuri, în păduri. Ce am nevoie sau să rămână copiilor și generațiilor ce vin”, a spus Mircea Diaconu în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, notează .

În momentul de față, Mircea Diaconu are o pensie de vârstă și alta de merit, care se ridică la valoarea de 6.000 de lei. Totodată, în declarația de avere din anul 2019, realizată înainte de alegerile prezidențiale, apar mai multe bunuri.

Cinci terenuri intravilane, 2 case, o casă de vacanță, un apartament și grajd de 50 mp, 3 mașini, dintre care una de colecție, un Aro 10. În declarația actorul mai apar și banii din conturi în suma totală de 120.000 de euro.

Totodată, primește din drepturile de autor o sumă lunară de aproximativ 2.100 de lei, precizând că veniturile sale sunt investite în terenuri sau păduri.

Mircea Diaconu, un actor zgârcit. Artistul a recunoscut acum

„Da, sunt zgârcit cu mine. Numai cu mine sunt zgârcit, în rest cu nimeni altcineva din jur. Nu sunt zgârcit, sunt atent, nu-mi place să-mi bat joc de nimic. Indemnizația e de 6.300-6.500 de euro de europarlamentar.

Nu există cotă forfetară. Există o sumă pentru birou, în rest există diurnă, pe care deputații o primesc pe semnătură și pe muncă.

Am sugerat la cei de aici să facă același lucru, rezolvă toate problemele cu putință, rezolvă cazările, pentru că nu are nimeni bani de cazare acolo”, a completat actorul în show-ul de la Kanal D.