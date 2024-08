Mircea Fechet, despre dificultățile în alimentarea cu apă potabilă, pe cod de caniculă. „Cazuri izolate, nu vorbim de o problemă sistemică”

Mircea Fechet, ministrul Mediului, a vorbit, luni, despre alimentarea cu apă potabilă și despre rezervele de apă, în condițiile temperaturilor care se mențin extrem de ridicate pe tot cuprinsul țării. Fechet a dat asigurări că sunt „cazuri izolate” unde s-au înregistrat probleme cu alimentarea cu apă potabilă.

Fechet: „Nu putem vorbi de o problemă sistemică”

Mircea Fechet, ministrul mediului, a adus noi precizări, luni, despre alimentarea cu apă potabilă și despre rezervele de apă, în contextul unor foarte ridicate, înregistrate pe tot cuprinsul țării. În ultimele zile, ANM a emis mai multe avertizări de caniculă, cu zone aflate sub cod galben și , dar și avertizări de furtuni.

Luni, la Craiova, Mircea Fechet a dat asigurări că dificultăți în alimentarea cu apă potabilă se înregistrează doar în cazuri izolate și nu se poate vorbi la ora actuală de o „problemă sistemică”. De asemenea, a precizat ministrul Mediului, nu s-au înregistrat probleme nici cu rezervele de apă.

„Nu avem probleme în ceea ce privește rezervele de apă ale României. Astăzi acumulările hidrotehnice sunt pline într-un procent care e în jurul cifrei de 77%”. „Asta înseamnă că singurele probleme cu alimentarea cu apă potabilă sunt unele izolate și în niciun caz nu putem vorbi de o problemă sistemică”, a explicat Mircea Fechet.

Contracararea deșertificării

Ministrul Mediului a vorbit și despre fenomenul deșertificării, care afectează Oltenia, spunând că singura metodă pentru contracararea acestei situații este împădurirea regiunii pentru „a salva ce se mai poate salva”.

„Pentru că mă aflu astăzi în Oltenia, nu întâmplător am început vizita de lucru cu o pepinieră în comuna Cârcea, unde am văzut cum se produc milioane de puieți de diferite specii în fiecare an, pentru că în ceea ce privește deșertificarea, un alt fenomen grav cu care se confruntă această regiune, înființarea de noi păduri este singura metodă prin care putem opri acest fenomen și este singura metodă prin care putem să salvăm ceea ce se mai poate încă salva”, a spus Mircea Fechet.

Aportul specialiștilor la evaluarea situației

Ministrul Mediului a subliniat și „profesionalismul” specialiștilor de la Centrul Regional de Meteorologie din județul Dolj, ale căror observații și date sunt importante pentru Ministerul Mediului și pentru Autoritatea Națională de Meteorologie în evaluarea efectelor schimbărilor climatice, cum sunt deșertificarea, temperaturile extrem de ridicate și seceta.

„I-am vizitat și pe colegii de la Centrul Regional de Meteorologie, tot aici, în județul Dolj. Am avut bucuria să discut cu ei și să constat profesionalismul cu care își fac treaba nu de azi, de ieri, ci de foarte mult timp, de peste 100 de ani. Am văzut însemnările pe care aceștia le făceau și modul profesionist în care Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională de Meteorologie, încearcă să evalueze cât de grav este acest fenomen cu care ne confruntăm, respectiv schimbări climatice, caniculă, deșertificare, lipsa precipitațiilor, secetă pedologică și așa mai departe”, a mai spus Mircea Fechet.