Mircea Geoană a comentat ultimele evenimente geopolitice din lume. „Apar când există un dezechilibru de putere!” Ce pericol e pentru România

Fost secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoană este una dintre persoanele cele mai avizate să vorbească despre conflictele militare. Invitat la podcastul „FANATIK RAPID”, acesta a comentat escaladarea situaţiei din Orientul Mijlociu, unde SUA şi Israelul au lansat lovituri asupra Iranului, iar Teheranul a răspuns atacând zece state din proximitatea Golfului Persic.

Geoană face o paralelă între războiul din Ucraina şi cel din Orientul Mijlociu

Mircea Geoană abordează cu prudenţă situaţia din Orientul Mijlociu şi spune că actuala stare de lucruri este generată de o perioadă de tranziţie pe care o traversează regiunea, peste care se suprapune interesul marilor puteri. „Tot timpul e competiţie. Cum e competiţie să fii în play-off sau play-out în campionatul nostru de fotbal, este competiţie între puteri. Ea se poartă şi cu bombe şi cu avioane şi cibernetic şi cu bani şi cu propagandă şi cu măsluire de alegeri. Cu tot tacâmul”, a afirmat fostul ministru de externe.

Geoană a vorbit şi despre factorii care favorizează declanşarea unor astfel de lupte pentru supremaţie, spunând că ele apar atunci când există un dezechilibru de putere la nivel global. Mai mult el a făcut şi o paralelă între războiul din Orientul Milociu şi cel din Ucraina. „Apar unii, alţii, precum americanii, vor să rămână cei mai mari, alţii, precum China, Rusia şi Iranul le contestă poziţia.

În momentul în care lucrurile nu mai sunt clare apar dezechilibre, iar la dezechilibre e ca la furtună. Atrage un front de furtună. Războiul din Ucraina, deşi e diferit ca geografie şi ca şi cauze, nu e diferit de , pentru că ambele regiuni sufereau un dezechilibru. O să vină şi probabil şi prin Africa, poate prin Asia pe undeva. Să sperăm că o să fie fără război deschis şi fără război de ani de zile, cum a fost şi e cazul celor din Ucraina, dar perioada va rămâne agitată şi complicată”, a mai spus Geoană, la „FANATIK RAPID”.

„Sunt cele mai importante schimbări din ultimii 50-60 de ani”

Cât priveşte eventualele pericole pentru ţara noastră care ar putea rezulta din , Geoană a ţinut să ne liniştească: „N-avem risc militar clasic în România. Cred că o să fie o perioadă de câteva săptămâni în care încleştarea de acolo şi faptul că probabil nici iranienii, nivelul doi şi trei din sistemul de putere din Iran – militari, politicieni, clerici – nu se vor preda uşor, o să avem câteva săptămâni cu preţ mai mare la petrol, o să ajungă probabil barilul la 100 de dolari. O să fie un efect relativ neplăcut, dar cred că de scurtă durată. De îndată ce lucrurile încep să se negocieze, se aşază cumva, ele revin la normal”.

Fostul şef al diplomaţiei române vede şi partea bună din toată această situaţie, după ce conflictul se va încheia. „Sunt cele mai importante schimbări din ultimii 50-60 de ani. Revoluţia Islamică a început în 1979 şi e foarte posibil să vedem un Orient Mijlociu modificat. Şi dacă se linişteşte poţi să faci afaceri acolo, e o ţară mare. Adică sunt şi lucruri pozitive, după ce se calmează puţin”, este concluzia lui Mircea Geoană.