Mircea Geoană, amintiri tari cu Silvio Berlusconi! De ce nu mai ține cu Milan și ce rol are Cristi Chivu. Exclusiv

Mircea Geoană, unul dintre rapidiștii celebri din România, a mai avut și are o serie de cluburi din străinătate cu care a simpatizat de-a lungul timpului. Unul dintre acestea a fost AC Milan, echipă patronată mulți ani de fostul premier al Italiei, Silvio Berlusconi. De o vreme, fostul oficial al NATO a „renunțat” la simpatia pentru „rossoneri”. Ce rol joacă Cristi Chivu în această chestiune.

Ce amintiri are Mircea Geoană cu fostul patron al lui AC Milan, Silvio Berlusconi

În emisiunea „FANATIK Rapid” la care a fost invitat special, Mircea Geoană, 67 de ani, a vorbit și despre românul care antrenează în prezent la cel mai înalt nivel. E vorba de Cristi Chivu, tehnicianul aflat pe banca liderului din Serie A, Inter Milano. În acest context, Geoană a amintit că, în trecut, era fan al lui AC Milan.

Motivul: fostul oficial NATO , cel care a condus gruparea „rossoneră” timp de trei decenii. „Eu țineam cu Milan înainte în Italia. Pentru că îl știam pe Berlusconi. (n.r. ați avut o relație de prietenie?) Da, ne-am cunoscut foarte bine. Prietenie e mai greu între politicieni, dar ne știam foarte bine. Eu știam cu Milan pentru că era el acolo”, a spus Mircea Geoană.

Între timp, din „interes național”, același Geoană recunoaște că și-a schimbat favorita din Milano. Nu mai e AC Milan, ci rivala acestora, Inter. Bineînțeles, numirea lui Chivu pe San Siro în urmă cu un an a contat enorm. „De când a venit Cristi Chivu la Inter e clar că ținem cu toții cu Interul”, a mai spus diplomatul.

Cum era Silvio Berlusconi. Întâmplare inedită povestită de Mircea Geoană

Mircea Geoană și-a mai amintit apoi un moment pe care l-a trăit alături de Silvio Berlusconi în 2004, pe când Italia se afla la președinția Consiliului Uniunii Europene. Statele din UE negociau Constituția Europeană chiar în perioada disputării Campionatului European de fotbal. își amintește că i-a cerut gazdei consiliului, Silvio Berlusconi, să poată vedea, în pauzele evenimentului, imagini de la Euro 2024. S-a întâmplat aproape instant.

„(n.r. Cum era Silvio Berlusconi ca om?) A fost o figură din toate punctele de vedere, dar încă o dată, a avut și părți, nu vreau să le comentez, care nu au fost, să zic, cele mai plăcute, dar pe fond, ca om de afaceri, ca lider în sport, ca prim-ministru al Italiei, a făcut câteva lucruri absolut deosebite.

O poveste care e adevărată. Era un Consiliu European. Era perioada în care Italia era la președinția Consiliului Uniunii Europene, 2004. Eram ministru de externe atunci. Şi am negociat noi în Constituția Europeană (…) Italia lui Berlusconi era gazdă. Și era un Campionat European de fotbal chiar în timpul Consiliului European, care făcea o pauză foarte lungă pentru că erau negocieri bilaterale.

Jacques Chirac era în negocieri, cu nu ştiu cine. Era preşedintele Franţei atunci, un mare prieten al României. Şi noi stăteam și așteptam. Iar la un moment dat îi spun (n.r. lui Berlusconi): ‘Presidente, ai echipă de fotbal, ai canal de televiziune, e campionat de fotbal şi noi aici pierdem vremea şi nu vedem şi noi pe monitoarele de la noi?’. Erau monitoare din acelea când apăsai pe buton pe microfon, venea camera şi vedeam. Și… în 20 de minute aveam meciurile. Toată lumea, toată ţara”, povestește Geoană.