Mircea Geoană analizează șansele Rapidului la titlu: „Depinde de cât de tare bagă Șucu mâna în buzunar!”

Rapid nu mai concepe ratarea obiectivelor în sezonul 2024/2025. Deși Dan Șucu, acționarul majoritar, a făcut eforturi majore, rezultatele au întârziat să apară pentru trupa din Giulești. despre șansele Rapidului de a cuceri titlul în noul sezon de SuperLiga.

Mircea Geoană, analiză amplă despre Rapid: „Asta simt că face bine”

în fruntea acționariatului, în mai 2022. Mircea Geoană, Secretar General Adjunct al NATO, a sesizat schimbările pe care omul de afaceri încearcă să le implementeze la Rapid.

„E greu cu titlul pentru că e un campionat lung. Ceea ce simt că face bine, nu știu cât de eficace este până la urmă, este că încearcă să schimbe cultura clubului, nu doar performanța clubului, într-un club profesionist de tip occidental. Cred că asta face bine.

Trebuie să păstrezi entuziasmul, e gingaș, e o chestiune foarte, foarte fină. Nu poți să pierzi suporterii, ei sunt diferiți, suporterii rapidiști au de-ale lor în cap. Ceea ce face foarte bine este că pleacă de la copii și juniori. Mi s-a părut primul gest extrem de sănătos.

„Ăsta e un lucru care va aduce rezultate”

Pentru el, grupele de copii și juniori sunt la fel de importante precum echipa de seniori. Asta e un lucru care va aduce rezultate. Rămâne de văzut cât de repede se plictisește, cât de repede îl mai ia și galeria la una, la alta”, a declarat Mircea Geoană, la Sport și Politică.

Mircea Geoană, comparație între CFR Cluj și Rapid: „Nu întâmplător a dominat fotbalul românesc atâția ani”

Mircea Geoană susține că Dan Șucu încearcă să implementeze la Rapid un model de tip occidental, așa cum s-a întâmplat la CFR Cluj. Fost președinte PSD, Mircea Geoană susține că CFR Cluj a fost primul club din România care a adoptat o astfel de cultură.

„Primul club care a venit cu o cultură occidentală a fost CFR Cluj. Nu întâmplător a dominat fotbalul românesc atâția ani de zile. Acum mi se pare că al doilea club care se profesionalizează într-o logică modernă capitalistă este Rapid”, a mai spus Mircea Geoană.

Mircea Geoană, dezvăluiri despre Dan Șucu: „Nu e genul să renunțe”

Mircea Geoană îl cunoaște de o lungă perioadă de timp pe Dan Șucu, acționarul majoritar al Rapidului. Cei doi au jucat împreună tenis și l-a „simțit” pe deținătorul Mobexpert ca fiind un tip care nu renunță deloc ușor. Liderul politic susține că șansele Rapidului la titlu va depinde de transferurile perfectate.

„Depinde ce transferuri are. Vorba aia, depinde cât bagă mâna în buzunar. Nu e genul să renunțe, îl cunosc de mulți ani de zile și știu că jucam și tenis împreună. Cred că a jucat handbal ceva pentru că servește foarte de sus.

Nu face toată mișcarea, e bun la sport. Nu mi s-a părut genul să abandoneze ușor. Dacă își pune ceva în cap cred că e destul de perseverent. Craiova are o șansă foarte bună, nu are voie să nu se bată în fiecare an la titlu la ce public are și ce nebunie e acolo”, au fost cuvintele lui Mircea Geoană.

Mircea Geoană, analiza șanselor la titlu ale Rapidului