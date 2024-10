Mircea Geoană, apel către electorat la lansarea Angajamentului pentru România. “Veniţi în număr mare la vot, vor încerca să fraudeze alegerile”

Agitaţie neobişnuită pentru o zi de duminică în zona Pipera, din nordul Capitalei. Străzile recunoscute îndeobşte pentru forfota din cursul săptămânii au păstrat o parte din caracteristicile unei zile obişnuite, doar că locul corporatiştilor a fost luat de oamenii veniţi pentru câteva ore din toate colţurile ţării.

Mircea Geoană: “Sistemul nostru politic este un pericol pentru democraţia ţării”

Câteva sute de oameni au venit din mai toate judeţele României. Constanţa, Dâmboviţa, Prahova sau chiar Suceava… Toţi îmbrăcaţi la costum şi cravată, ca pentru o ocazie festivă, iar dacă ar fi fost o zi de miercuri cu greu i-ai fi deosebit de obişnuiţii lucrători din birouri. Însă câteva microbuze colantate cu figura lui Mircea Geoană “trădează” prezenţa lor în acest loc – Nord Events by Globalworth – în această zi: au venit la .

Oamenii s-au adunat cu mai bine de o oră înainte de startul oficial al evenimentului. Mânaţi de-acasă de curiozitate, entuziasm sau emoţie, oameni care nu se văzuseră vreodată mai înainte au început să socializeze rapid sub umbrela politicii şi s-au lansat în dezbateri despre viitoarele alegeri. Zeci de grupuri, o singură idee: Mircea Geoană este omul cu cea mai mare experienţă în politică şi diplomaţie dintre toţi candidaţii la preşedinţia României.

Geoană a fost primit cu mare însufleţire la intrarea în sală, simpatizanţii l-au aplaudat în picioare şi i-au scandat îndelung numele, iar el le-a arătat că vrea să fie un preşedinte al României “printre oameni şi alături de oameni”, ţinându-şi discursul în timp ce se plimba aproape de auditoriu, în loc să vorbească de pe podium, de la pupitrul special pregătit.

Fosta jurnalistă Sanda Nicola a fost maestru de ceremonii, iar între personalităţile cunoscute care au precedat discursul lui Mircea Geoană s-au numărat primarul Ploieştiului, Mihai Poliţeanu, şi Dumitru Borţun, preşedintele Fundaţiei “România Renaşte”.

În ceea ce-l priveşte pe pentru Palatul Cotroceni, la 15 ani de la precedenta candidatură. Astfel, dacă societatea a trecut prin transformări profunde din 2009, partidele politice nu au ţinut pasul cu aceste schimbări, or Mircea Geoană tocmai acest decalaj vrea ca să dispară, asta putându-se realiza printr-o reformă a clasei politice.

“Am mai fost într-o campanie prezidenţială şi ştiu cum este şi nu am iluzii faţă de politica românească şi nu am niciun fel de element care să mă facă astăzi, din păcate, după 15 ani, să fiu mai optimist cu privire la starea democraţiei româneşti. Dar ceva s-a schimbat şi s-a schimbat în sufletul meu şi în conştiinţa naţiunii noastre. Trăim vremuri atât de complicate.

Avem un sistem de partide politice care a rămas în urma schimbărilor din societate, nu mai este capabil să ţină faţă şi să fie în interesul naţiunii noastre. Este o observaţie evidentă că în timp ce societatea s-a schimbat, sistemul politic românesc nu doar că a rămas în urma societăţii, este astăzi o frână în calea dezvoltării ţării noastre şi este un pericol pentru democraţia ţării noastre. Pentru asta m-am întors în politică, pentru a aduce o schimbare adevărată în ţara mea şi în ţara noastră”, a explicat Mircea Geoană, în faţa sutelor de simpatizanţi.

“Dacă ei spun că nu am nicio şansă, de ce atâta învolburare împotriva candidaturii mele?”

Fostul şef al dimplomaţiei române şi, mai recent, ex-secretar general adjunct al NATO nu a ocolit niciunul dintre subiectele importante şi, mai ales sensibile. În această din urmă categorie intră atacurile concertate împotriva sa. Deşi spune că se aştepta să fie luat drept ţintă, mărturiseşte că a fost surprins de virulenţa lor.

El consideră că această campanie, dublată de sondaje care îl plasează departe de finala prezidenţială – deşi până nu de mult sondajele îl dădeau drept favorit în rândul electoratului – este dusă tocmai pentru că adversarii săi politici se tem de el.

“Nu am crezut nici măcar eu, un om care am trecut prin viaţă şi am înfruntat duşmani politici, adversitate politică şi am cunoscut şi victorie şi eşec, nu am crezut că voi vedea vreodată o dezlănţuire de dezinformare, de compromitere – în engleză se numeşte character assassination – de încercare de linşaj public, de afară de la ruşi, de la oligarhi şi da, pe picior de egalitate, de la partidele actuale.

Şi până la urmă, dacă ei spun că nu am nicio şansă, vin cu sondaje măsluite, de ce atâta învolburare împotriva candidaturii mele şi candidaturii noastre? Păi nu reprezentăm niciun pericol pentru dânşii, nu?

Ne văd, şi de afară, şi de acasă, ca un pericol la adresa intereselor lor, a modului în care fac politică şi misiunea noastră, câştigând alegerile prezidenţiale, e să schimbăm România şi s o ducem pe un drum al prosperităţii, al respectului şi al influenţei. Politica de astăzi este depăşită de nevoile societăţii româneşti”, a mai afirmat Geoană.

România riscă să devină “proscrisa Europei”, prin decizia dată de CCR în cazul Şoşoacă

Un alt subiect sensibil abordat a fost legat de respingerea candidaturii Dianei Şoşoacă, de către Curtea Constituţională. Deşi este unul dintre contracandidaţi, iar decizia a fost luată de judecători, Mircea Geoană o priveşte cu destule rezerve şi semne de întrebare.

Ba chiar el consideră că o asemenea decizie nu este de natură să facă bine societăţii şi democraţiei româneşti, chiar dacă ea ar avea acoperire constituţională, din punct de vedere tehnic.

“Mi-am făcut un principiu în a nu comenta deciziile justiţiei, nici măcar în 2009, când Curtea Constituţională a refuzat să procedeze la renumărarea voturilor, deşi erau indicii abundente şi demonstrate că aveam în faţa noastră o fraudă masivă.

Nu o voi face nici astăzi, dar dacă, poate, decizia Curţii, de ieri, de a elimina din cursă un candidat pentru preşedinţie, poate că are acoperire constituţională, în mod sigur are efecte antidemocratice şi nu este un lucru care ne face bine şi nu este sănătos pentru democraţia noastră. Şi nu mă suspectaţi de simpatii pentru coneva care a fost eliminat din cursă”, a explicat Mircea Geoană.

Mai mult decât atât, acesta consideră că decizia Curţii Constituţionale riscă să transforme România în proscrisa Europei.

“Trebuie să ne întrebăm între ce alegem: să rămânem corigentul Europei cu cei care ne guvernează astăzi, sau să fim, după decizia de ieri, proscrişii Europei, pentru că s-a făcut drum către o altă variantă care şi ea este, cred eu, la fel de nefericită pentru viitorul României”, a mai spus Mircea Geoană.

“Vor încerca să fraudeze alegerile!”

În finalul discursului său care s-a întins aproape pe durata unei ore, Mircea Geoană le-a cerut celor prezenţi să meargă la vot, acesta fiind de altfel un apel la adresa întregului electoral. El a vorbit pe şleau de posibila fraudare a alegerilor, iar numai o prezenţă masivă ar împiedica vicierea opţiunilor reale.

“Vor încerca să fraudeze alegerile, de ieri (n.r. – sâmbătă) mi-am dat seama că nu au niciun fel de limită. Vă rog să veniţi în număr mare la vot! Vă rog să veniţi alături de noi, observatori în secţiile de vot, nu ne lasă în secţiile de vot pentru că le e teamă de noi, de independenţi. Vreau să vă rog să ne mobilizăm. Vreau să vă rog să fie cea mai mare participare la alegerile prezidenţiale din ultimii 35 de ani”, li s-a adresat Mircea Geoană celor prezenţi.

Până la primul tur al alegerilor prezidenţiale au mai rămas exact şapte săptămâni, iar Mircea Geoană şi-a avertizat simpatizanţii că linşajul mediatic împotriva sa nu va înceta, dar le-a cerut oamenilor să nu se descurajeze şi să rămână alături de el. “Cu cât ne atacaţi mai mult, cu atât mai îndârjiţi suntem. Cu cât daţi mai mult în noi, cu atâta mai puternici suntem. Cu cât încercaţi să furaţi alegerile oamenilor cu atât o să câştigăm alegerile din această ţară, cu oamenii liberi din această ţară, nu cu maşinărie de partid şi cu bani de la buget”, a fost mesajul transmis de Geoană.

Finalul discursului a ridicat sala în picioare, iar oamenii au început să scandeze: “Geoană, preşedinte!”. Apoi, simpatizanţii au amânat cât au putut despărţirea de politicianul favorit, înconjurându-l pe acesta pentru a-i face fotografii, a-i pune întrebări sau pur şi simplu pentru a se afla mai aproape de el. Astfel, cei 30 de metri până la ieşirea din sală au fost parcurşi în aproape zece minute, semn că discursul “prezidenţiabilului” i-a mişcat şi convins. “A fost un discurs bun, complet. Acum să vedem la urne”, după cum a concluzionat pentru FANATIK un simpartizant venit de la Constanţa.