Mircea Geoană, candidatul independent cu prima șansă la Cotroceni. Alegătorii își doresc un președinte deasupra intereselor de partid, spun analiștii

Românii ar agrea mai degrabă un președinte independent, unul care să pună pe primul plan interesele oamenilor, și nu pe cele ale partidelor, indiferent care ar fi acestea, sunt de părere analiștii Robert Turcescu și Ion Cristoiu, care consideră că Mircea Geoană s-ar potrivi acestui profil de candidat.

Mircea Geoană, candidatul independent cu prima șansă la Cotroceni

Fost președinte PSD, actual secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoană este creditat de multe sondaje de opinie cu prima șansă la alegerile prezidențiale de anul viitor. Deși nu și-a anunțat oficial intenția de a candida, românul cu cea mai înaltă funcție în cadrul Alianței Nord-Atlantice nu a exclus această posibilitate.

ADVERTISEMENT

”Mulțumesc pentru întrebare, dar am să răspund cum am răspuns şi până acum şi am să o spun la modul cel mai ferm, răspicat şi onest. Atâta vreme cât sunt în această poziţie foarte importantă la NATO, voi da 100% din atenţia, energia şi talentul meu acestei funcţii.

Este, cred, normal să te concentrezi pe munca importantă pe care o ai, pe încrederea pe care secretarul general mi-a dat-o şi pe încrederea pe care naţiunile aliate mi-au acordat-o. Acest lucru se va produce până în ultima zi a mandatului meu”, .

ADVERTISEMENT

În ultima perioadă, au inclus în dezbaterile legate de prezidențialele din 2024 și tema șansei pe care o are fostul lider PSD la scrutinul de anul viitor. Cel mai recent, subiectul a fost abordat miercuri, în cadrul unei .

Jurnalistul Robert Turcescu, a atras atenția asupra unui articol semnat de politologul Florin Abraham, potrivit căruia un candidat independent la Cotroceni ar fi o variantă foarte bună în contextul politic actual, aducând și argumente în acest sens.

ADVERTISEMENT

”Ipoteza unui om politic independent în funcția de președinte al Republicii în România se impune a fi explorată cu seriozitate, dacă avem în vedere atât un trend recent din politica europeană, precum și atitudinea prezentă a liderilor PSD și PNL, care nu par a-și asuma candidatura la alegerile prezidențiale de anul viitor”, scrie Abraham pentru .

”Trecerea pe la NATO a făcut parte din operațiunea Mircea Geoană președinte”

În cadrul discuției cu Robert Turcescu, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu s-a declarat de acord cu teza unui independent la Cotroceni, explicând și motivele pentru care România are nevoie de un astfel de președinte care sa nu facă jocurile unui partid, indiferent care ar fi acesta.

ADVERTISEMENT

”Eu sunt total de partea tezei că trebuie un independent la Cotroceni. Noi avem 30 de ani de coșmar în momentul în care președintele care provine dintr-un partid ajunge la Cotroceni, acolo dă cu agheasmă că este independent, dar el nu este independent.

ADVERTISEMENT

Să-l luăm pe Iohannis, că la el e foarte clar. A ajuns la Cotroceni și un partid de pe scena politică este instrumentul lui. Hai să vedem dezastrul: în primul rând el face politică de partid, nu mai face politica întregii țări.

A făcut cu ciuma roșie, da? Președintele României, care trebuie să fie deasupra tuturor partidelor, a fost, de fapt, un chibiț de galerie al PNL. Al doilea dezastru e stâlcirea vieții autentice de partid prin intervenția lui. L-a pus pe Orban, l-a pus pe Cîțu, pe Ciucă. Președintele României a fost gândit, și așa trebuie să fie, ca arbitru”, a declarat Ion Cristoiu.

Cei doi jurnaliști au speculat și că unul dintre susținătorii din umbră ai unei eventuale candidaturi a lui Mircea Geoană la Cotroceni ar fi chiar președintele american Joe Biden, în contextul în care în 2009 SUA l-ar fi sprijinit pe Traian Băsescu.

”Dacă a venit momentul când Biden i-ar fi spus lui Geoană – așa s-ar explica multe dintre prostiile pe care le-a făcut la acea campanie – ‘băi Mircea, nu poți să ieși președinte acum în 2009. Chiar dacă ai avea mai multe voturi, dar să știi că nu ieși, noi avem o înțelegere cu Băsescu. Dar noi americanii îți promitem că la următoarea candidatură o să fii președinte’. Poate acum domnul Joe Biden îi plătește datoria din 2009”, a afirmat Robert Turcescu.

”Nu cred că era numai Biden. Trecerea pe la NATO a făcut parte din operațiunea Mircea Geoană președinte. Prelungirea acestei date (a mandatului său la NATO n.r.) a fost ca să poată să fie el până intră în pâine (succesorul lui Jens Stoltenberg n.r.). De fapt, el va fi secretar general NATO pentru câteva luni”, a declarat, la rândul său, Ion Cristoiu.