Mircea Geoană, chemat la startul cursei pentru Cotroceni. Mişcarea România Renaşte îi cere public să candideze la Președinție

Mişcarea România Renaşte i-a cerut, vineri, secretarului general adjunct al NATO, în cursa pentru Cotroceni.

Mircea Geoană, chemat la startul cursei pentru Cotroceni

“Domnule Mircea Geoană, Mişcarea civică şi politică România Renaşte vă cere să vă înscrieţi în cursa electorală pentru cea mai înaltă funcţie în statul român.

Vă solicităm, vă îndemnăm şi vă încurajăm! Nu veţi fi singur!”, a declarat Dumitru Borţun, preşedintele Mişcării România Renaşte.

Dumitru Borţun a lansat un apel către ”forțele democratice şi sănătoase” din România

Totodată, el a transmis că Mişcarea România Renaşte crede într-o Românie reînnoită cu adevărat, democratică, demnă şi prosperă, care să îşi ocupe locul meritat pe scena internaţională.

Preşedintele Mişcării România Renaşte a subliniat că “încă nu este prea târziu. Nu e târziu să cerem să fim guvernaţi de oameni merituoşi, a căror carte de vizită constă în valoarea profesională, probitatea morală şi dragostea de ţară.

Nu e târziu să cerem să fim trataţi cu respect în calitate de cetăţeni, să cerem ca statul să se ocupe responsabil de serviciile publice la care suntem îndreptăţiţi, cum ar fi sănătatea, educaţia, accesul la justiţie.

Nu e târziu să ne dorim o Românie respectată pe plan internaţional pentru capacitatea ei de a-şi promova interesele şi de a-şi respecta partenerii”.

Potrivit lui Dumitru Borţun, țara noastră are nevoie să fie condusă de un președinte implicat, competent şi vizionar,”un profesionist cunoscut şi respectat înăuntru şi în afara ţării, o persoană care să creadă cu aceeaşi putere ca şi noi în renaşterea României”.

Mai mult, acesta a ținut să precizeze că Mişcarea România Renaşte recunoaste președintele de care românii au nevoie în persoana lui Mircea Geoană.

În plus, preşedintele Mişcării România Renaşte a spus că dintre toţi posibilii candidați la alegerile prezidenţiale, ce vor avea loc în acest an, singurul care are o viziune transformatoare este Mircea Geoană.