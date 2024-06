Mircea Geoană, criticat de rectorul SNSPA. Remus Pricopie: ”Nu are voie să se certe cu guvernul unui stat membru NATO”

Rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) a reacționat după ce secretarul general adjunct al NATO a criticat în declarații recente PSD și PNL.

Mircea Geoană, criticat de rectorul SNSPA

declarațiile lui Mircea Geoană constituie o încălcare a codului deontologic al NATO și că este inadmisibil ca un funcționar internațional să critice guvernul unui stat membru al Alianței Nord-Atlantice.

„Acum două luni am semnalat faptul că Mircea Geoană este funcționar internațional și că nu are voie să facă campanie electorală, nu are voie să se certe cu guvernul unui stat membru.

Am mai văzut că domnul Mircea Geoană are tot timpul observații pe orice se întâmplă politic în România. Total inadmisibil. Există un cod deontologic al NATO încălcat 100%. (…)

N-am nimic cu Mircea Geoană, dar am o problemă atunci când nu sunt respectate regulile. Iar Mircea Geoană vrea să fie garantul respectării regulilor prevăzute în Constituție, dar el nu respectă regulile NATO.

Păi, dacă nu ești în stare să respecți regulile organizației în care funcționezi azi, logic pentru mine ar fi că nu ești pregătit, de fapt, să respecți Constituția României, primul lucru pe care trebuie să îl facă un președinte.

Respectând Constituția, de fapt, respecți cetățenii. Acesta e motivul pentru care, fără să am vreo problemă cu persoana în cauză, eu cred că viitorul președinte al României trebuie să fie, în primul și în primul rând, un om al cuvântului, al regulilor, o persoană care să respecte funcția în care se află”, a declarat Remus Pricopie la .

Fostul ministru al Educației mai spune că ar trebui să demisioneze din cadrul Alianței dacă își dorește să intre în campanie electorală și îl acuză că folosește tehnici de comunicare AUR.

„Este dreptul fiecăruia să candideze, dar trebuie să decizi. Ori ești echidistant, pentru că ești înalt funcționar internațional, ori îți dai demisia și intri într-o campanie electorală și, evident, românii vor decide.

Domnul Geoană se ceartă cu reprezentanții PSD-PNL. Nu s-a certat niciodată cu reprezentanții AUR. Mircea Geoană folosește tehnici de comunicare AUR”, mai spune rectorul SNSPA.