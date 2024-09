Mircea Geoană, despre obligația zero a președintelui României: “Să mențină pacea”

Candidat independent la președinția României, Mircea Geoană spune că menținerea păcii este obligația zero a președintelui țării, în special în contextul instabil actual.

Mircea Geoană, despre obligația zero a președintelui României

Acesta a explicat și că definiția a evoluat, înglobând acum și securitatea energetică, cibernetică, agroalimentară, climatică.

„S-a mai întâmplat ceva în acești ultimii ani de zile, mai ales de la începutul războiului în Ucraina, începutul pandemiei și acestei convulsii la nivel internațional.

Astăzi, președintele are obligația numărul zero să mențină pacea în România, să asigure independență, suveranitate, integritate teritorială. Asta este funcția numărul zero a unui președinte. Numărul zero. Da?

Dar problema este că definiția securității astăzi nu mai este cea doar de militară sau de informații militare sau de natură intelligence.

Și atunci, automat, rolul președintelui, fără să interfereze dincolo de limita Constituției cu guvernul, are un rol și o responsabilitate pe ceea ce înseamnă securitatea națională în sens extins”, a declarat Mircea Geoană la B1 TV..

“Nu cred că rușii sunt fericiți să vină un fost șef de la NATO președintele României”

asupra atacurilor la persoană la care este supus de când a intrat oficial în cursa pentru Cotroceni și consideră că vin dinspre ruși, nemulțumiți că un fost înalt oficial NATO ar putea deveni președintele României.

„Uitați-vă puțin și la modul în care este atacată și persoana mea și candidatura mea. Uitați-vă cât de interesant își dau mâna cei din exterior, că nu cred că rușii sunt fericiți să vină un fost șef de la NATO președintele României, și uitați-vă la trolii care vin de acolo și cei care știu meserie înțeleg – știu și eu pentru că am făcut asta 5 ani de zile profesionist.

Uitați-vă la faptul că folosesc diverse puncte de sprijin de la Chișinău sau de la Belgrad, din zonele de proxies, cum se numesc.

Uitați-vă cum partidele tradiționale finanțează pe bani grei, campanii de defăimare împotriva mea. Uitați-vă cum cumpără sondaje și le scriu, cred că înainte și le dau la televizor”, a mai declarat fostul secretar general adjunct al NATO.