Mircea Geoană, în centrul dialogului strategic la Aspen–GMF Bucharest Forum 2025. Eveniment diplomatic de elită în capitala României

ADVERTISEMENT

Forumul Aspen–GMF Bucharest Forum 2025 este organizat de Aspen Institute România, German Marshall Fund of the United States și Aspen Institute România – Chișinău Office, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, și reunește oficiali guvernamentali, lideri ai mediului de afaceri, diplomați și experți în geopolitică din Europa, SUA și regiunea Mării Negre. Evenimentul se va desfășura la Radisson Blu Hotel. Tema ediției din acest an, „Dezintegrarea ordinii mondiale: supraviețuirea celui mai adaptat”, reflectă tensiunile tot mai vizibile ale unui sistem global aflat în tranziție.

Mircea Geoană, vocea centrală a dialogului transatlantic

Evenimentul va fi deschis de Mircea Geoană, președintele Institutului Aspen România și fost secretar general adjunct al NATO. În discursul său inaugural, Geoană va face referire la ordinea globală, redefinită astăzi de conflicte, competiție tehnologică și crize economice. El va fi urmat de Elliot Gerson, vicepreședinte executiv al The Aspen Institute din SUA.

ADVERTISEMENT

Mircea Geoană are un rol esențial în conturarea direcției strategice a forumului, care își propune să transforme Bucureștiul într-un hub al reflecției geopolitice. Sub conducerea sa, ce reunește politicieni, diplomați, experți și mediul privat pentru a găsi soluții concrete la provocările regiunii.

Printre oficialii care vor lua cuvântul în prima zi a evenimentului se numără: Ilie Bolojan (Prim-Ministrul României), Liviu Ionuț Moșteanu (Vicepremier și Ministru al Apărării Naționale a României) și Dragoș Pîslaru (Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene din România).

ADVERTISEMENT

Prima zi: Europa între deglobalizare și reziliență energetică

Deschiderea forumului, pe 22 octombrie, va include o serie de sesiuni dedicate temelor majore ale momentului. După discursurile oficiale, panelul „De-globalization vs. Regionalization – Winners and Losers in the New World Disorder” va analiza schimbările din echilibrul global, cu participarea renumitului analist Ivan Krastev.

ADVERTISEMENT

Urmează un debate despre „Noua eră a instabilității globale”, iar apoi o dezbatere privind rolul Europei Centrale și de Est în redefinirea securității europene. Prezentările vor fi susținute de Rt Hon Lord Jack McConnell, fost premier al Scoției și președinte al McConnell International Foudation, respectiv Mircea Abrudean, Președintele Senatului României.

După-amiaza este dedicată unor teme economice și de investiții: „Energy Security, Regional Cooperation & Supply Chains” va aduce la aceeași masă lideri din energie precum Christina Verchere (OMV Petrom) și Alessio Menegazzo (PPC România). Tot în prima zi, sesiunea „Strategic Capital: Innovation, Security, and Investment in the CEE Region” va explora rolul investițiilor sustenabile și al inovației în creșterea rezilienței regionale.

ADVERTISEMENT

Seara se va încheia cu o dezbatere mai relaxată, „Soft Diplomacy: Building a Nation’s Brand”, la care vor participa jurnalistul Charlie Ottley și antreprenorul Jean Valvis, urmată de o sesiune „Night-Owl”, găzduită de Cărturești.

Ziua a doua: tehnologie, competitivitate și extinderea UE

Ziua de 23 octombrie va aborda teme precum transformarea digitală, inovația și rolul Europei în competiția globală. Speakerii vor discuta despre , inteligența artificială, infrastructura digitală și competitivitatea economică a Uniunii Europene. Printre participanți se numără reprezentanți ai Google, Qualcomm, Meta, Mastercard și Oracle.

După-amiaza, accentul se va muta asupra inițiativei economice IMEC (India–Middle East–Europe Corridor), dar și pe o masă rotundă dedicată extinderii Uniunii Europene către Balcanii de Vest, Moldova, Armenia și Georgia, o discuție esențială pentru stabilitatea regiunii Mării Negre.

A treia zi: viziune strategică pentru economie și Marea Neagră

Ultima zi, 24 octombrie, este rezervată unor discuții închise, de nivel înalt, precum Aspen Economic Strategy Initiative, axată pe competitivitate, politici fiscale și integrarea economică europeană, dar și un forum despre viitorul securității și conectivității în Marea Neagră, la care vor participa experți din guverne, instituții internaționale și mediul privat.

Un forum cu impact asupra viitorului regiunii

Prin amploare și relevanță, Aspen–GMF Bucharest Forum 2025 confirmă statutul României ca hub de discuții strategice în Europa de Est. Sub coordonarea lui Mircea Geoană, evenimentul își propune nu doar să realizeze analize, ci și soluții concrete pentru un viitor european mai sigur.

Sub conducerea lui Mircea Geoană, Aspen Romania a devenit platformă de dialog pragmatic, unde diplomația, mediul de afaceri și societatea civilă colaborează pentru a genera politici publice sustenabile. Forumul din 2025 vine într-un moment cheie, în care România aspiră să-și consolideze statutul de actor regional responsabil și de partener credibil în arhitectura euroatlantică.