Mircea Geoană, întâlnire de gradul zero cu ”Regele” Gică Hagi la Academia de Fotbal. “Campionii creează campioni”

a efectuat miercuri o vizită în județul Constanța și nu a ratat ocazia de a se întâlni cu legenda fotbalului românesc, Gheorghe Hagi.

“Campionii creează campioni”

candidatul independent la Președinția României a făcut un tur al Academiei de Fotbal din orașul Ovidiu, unde în ultimii ani s-au pregătit foarte multe tinere talente pentru fotbalul de performanță.

“Campionii creează campioni. Iar Gheorghe Hagi face asta din prima zi. Ambiția și energia cu care își duce misiunea sunt o lecție din care cu toții avem de învățat”, a declarat Mircea Geoană.

Potrivit fostului secretar adjunct al NATO, din 2009, Academia Gheorghe Hagi este o sursă de talente ”care ar trebui replicată în toată țara în așa fel încât fotbalul românesc să aibă viitor”.

În cei 14 ani de existență, academia înființată de Gică Hagi în județul Constanța a obținut numeroase trofee, atât cu echipa de juniori, cât și cu cea de seniori.

Pasiunea pentru sport a lui Mircea Geoană nu este de ieri de azi. În urmă cu ceva timp, candidatul independent la președinție a dezvăluit că are sportul în sânge și că în tinerețe a făcut baschet, rugby și tenis.

”Rapidismul e boală grea”

De asemenea, candidatul independent la președinție mărturisit că înainte de Revoluție a fost arbitru de fotbal și că a fost la un pas să ajungă în Divizia C.

”Am fost coleg cu Cristian Zalupca, fundașul de la Rapid. Când a venit Revoluția eram pe cale să ajung în Divizia C, dar uite cum s-a curmat o carieră. Îmi place sportul, am avut câteva zile de vacanță și-am fost la meciuri pentru că iubesc fotbalul la nebunie. Am fost și la un turneu de tenis pentru cei cu dizabilități, sper să merg și la un meci de rugby și să ajung și la România-Israel”, a afirmat fostul oficial NATO la

Cât despre pasiunea sa pentru echipa de fotbal Rapid, Mircea Geoană a spus că ”rapidismul e boală grea, dar eu am crescut într-o familie de suporteri ai Craiovei”.

”Tata a fost militar toată viața, iar mama la ITB. Amândoi erau cu Știința, toată familia oltenească ținea cu ei. Am fost la confluența între Știința și Steaua, pentru că tata era militar și toți colegii lui erau steliști”, a mai spus Mircea Geoană.