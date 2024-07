Mircea Geoană, plan revoluționar pentru revitalizarea sportului românesc. Ce a discutat cu Hagi, Șucu și Copos

Secretarul general adjunct al NATO a vorbit despre starea actuală a sportului din România și a prezentat câteva idei care ar putea îmbunătăți performanțele țării la acest capitol.

Mircea Geoană, soluții pentru revitalizarea sportului românesc

Mircea Geoană este de părere că legislația actuală nu permite investiții cu bani publici și privați în același timp. Politicianul a precizat că a purtat discuții cu cei mai importanți oameni din fotbalul românesc și l-a dat exemplu pe Gică Hagi, care a construit o academie de fotbal din bani proprii și a ajuns la o înțelegere cu oficialitățile din Constanța.

„Vorbeam și cu el (n.r. Dan Șucu), vorbeam și cu domnul Hagi când am fost la Constanța. Noi gândim sportul din perspectiva celui de performanță. Din punctul meu de vedere, sportul este o parte a educației. Chiar am făcut cu COSR-ul un program care se numește: ‘Joacă pentru Viață’. Trebuie să atragi copiii între 6 și 12 ani prin joacă către sport.

Există în continuare o foarte mare dificultate de a pune să lucreze banul public cu banul privat. Există o regulă care încă nu e suficient de clară. Vedem la Hagi. Gică și-a sacrificat brandul Viitorul dându-i-l echipei care l-a format. El a zis: Farul m-a făcut fotbalist, îi dau ceva înapoi. Astăzi, el are o echipă cu grupe de copii care se duc spre fotbalul profesionist și are o parte de social în care fac fotbal și școală, dar nu neapărat ca să ajungă profesioniști”.

Mircea Geoană: ”Am vorbit cu domnul Hagi, cu domnul Lupescu și Lucescu”

a precizat că a vizitat bazele sportive ale Rapidului și a discutat cu acționarul majoritar Dan Șucu. În plus, secretarul general adjunct al NATO este de părere că în România ar trebui reintroduse competițiile sportive juvenile, însă într-o manieră modernă.

„La fel și cu Dan Șucu. Am fost și am vizitat Coresi, am fost la Pro Rapidul cel nou. În continuare există o dificultate de a pune împreună resurse din zona publică și partea privată. Legea noastră este în continuare foarte timidă.

Eu mă gândesc foarte serios. Am vorbit cu domnul Hagi, cu domnul Lupescu și Lucescu, cu Carmen Tocală. Mă gândesc să reluăm pe o bază contemporană, actuală, o Daciadă modernă. Să ne ducem la bază și să încurajăm sportul la firul ierbii cu banii publici. Pe mine mă interesează ca la țară, în orașele mai mici, să putem face ceva”.

Mircea Geoană, noutăți despre George Copos

Mircea Geoană a ținut să transmită că încă păstrează legătura cu bunul său prieten George Copos. Acesta a precizat că fostul șef de la Rapid se ocupă în continuare de afacerile sale în domeniul imobiliar. El a declarat:

„(n.r. Cu domnul Copos mai sunteți prieten?) Mă mai văd cu el. Construiește. El e constructorul șef. E cu mistria mereu. Nu îmi dau seama dacă mai are nostalgia Rapidului. S-au purtat urât cu el atunci suporterii. Totuși, a scos clubul din situația aia, l-a dus unde l-a dus și să îi facă chiar așa mi se pare că o parte din galerie a greșit. Asta nu înseamnă că nu e interesat. Când ai un moment greu, măcar să nu îți bage cuțitul în spate”.

Ce va face PRESEDINTELE Mircea Geoana pentru SPORT! DISCUTIILE avute cu Hagi, Sucu si Copos!