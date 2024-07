Mircea Geoană, răspuns tăios pentru Traian Băsescu: “Numele de cod Petrov spune totul!”

Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, a comentat, la emisiunea „Sport și Politică”, moderată de Horia Ivanovici, atacurile constante ale fostului președinte al României, Traian Băsescu, la adresa sa. Geoană a subliniat că acestea „îl lasă totalmente indiferent” și că el privește numai spre viitor.

„E o vorbă românească: Despre morți numai de bine”

Inclusiv în perioada alegerilor locale și dar și în perspectiva alegerilor prezidențiale, Traian Băsescu nu a scăpat prilejul de a face comentarii negative la adresa fostului său contracandidat la Cotroceni, în 2009.

ADVERTISEMENT

„E o vorbă românească: Despre morți numai de bine. Bănuiesc că are complexul, cum să spun, hoțului la drumul mare. Cred că i se contestă mandatul și încearcă să se lupte cu această realitate. De asta nici nu răspund (atacurilor lui Băsescu). Îi spun doar că, dacă numele de cod Petrov spune ceva, spune totul. Și cred că în clipa de față își apără moștenirea pe care o are, dar moștenirea pe care o are este o moștenire de care nu poți să fii foarte mândru. De unde și tentația a a lovi în cel care, de fapt, îi contestă legitimitatea mandatului pe care l-a avut”, a comentat Mircea Geoană despre atacurile fostului președinte al României.

„Mă lasă totalmente indiferent”

Adjunctul a continuat spunând că Traian Băsescu a rămas „fără drepturile” unui fost președinte și găsește în astfel de acțiuni modul său de exprimare față de cei care-l contestă. „Nu doar juridic, în sensul în care a furat alegerile, nu doar penal, pentru că a declarat o declarație falsă, nu doar că a rămas ca fost președinte fără drepturile unui fost președinte în România, dar într-un fel își apără mandatul său și găsește această exprimare”, a spus Geoană.

ADVERTISEMENT

Mircea Geoană a subliniat că atacurile lui Traian Băsescu nu mai reprezintă nimic pentru el, pentru că a decis să nu se mai încarce negativ cu comentariile acestuia și să privească numai „înainte”.

„Încă o dată, mă lasă totalmente indiferent, ce-a fost a fost, mă uit înainte, pentru că dacă eu m-aș fi încărcat negativ și aș fi lăsat în mine toată toxicitatea acelor vremuri, toate lucrurile pe care le-am trăit și le-am văzut, în clipa de față n-aș fi fost astăzi cu tine să avem o discuție atât de plăcută și de relaxată”, i-a spus Geoană lui Ivanovici.

ADVERTISEMENT

„Sunt eu bun creștin, dar cu limite”

Ca „bun creștin”, a mai spus Mircea Geoană, nu uită și „neapărat” nu iartă atacurile lui Băsescu dar a subliniat iarăși că ele aparțin trecutului și că este important să fie construit viitorul, dar nu pe „dușmănie” și pe „răzbunare”.

„Deci, ce-a fost în spate a fost în spate, mă uit spre viitor. Nu înseamnă că uit și nu înseamnă că neapărat iert – sunt eu un bun creștin dar cu limite – dar pe de altă parte nu mă mai interesează, e un subiect din trecut, cred că românii s-au lămurit, și ne uităm spre viitor pentru a construi ceva și nu a construi pe dușmănie și pe răzbunare”, a declarat secretarul general adjunct al NATO.

ADVERTISEMENT

8t78855