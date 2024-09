Mircea Geoană respinge orice colaborare cu Traian Băsescu, dacă ajunge la Cotroceni. ”E într-o zonă de degradare biologică. Nu cred că a lăsat cea mai bună amintire”

Mircea Geoană, candidat independent la președinția României, a făcut o caracterizare destul de dură a fostului președinte Traian Băsescu, despre care a declarat că „nu a lăsat cea mai bună amintire”.

Mircea Geoană respinge orice colaborare cu Traian Băsescu

în cadrul unei emisiuni televizate că, dacă ar câștiga alegerile, i-ar folosi pe fostul președinte Klaus Iohannis sau pe fostul premier Dacian Cioloș „în plan internațional”.

Când a fost întrebat dacă ar apela și la Traian Băsescu, Mircea Geoană a răspuns: „Mai puțin, pentru că e într-o zonă de degradare biologică destul de importantă, în sensul că nu cred că își mai dorește viață publică, a spus că nu mai dorește.

În sensul că e într-o perioadă din viață în care vrea să facă altceva și e bine să facă altceva, pentru că nu cred că a lăsat cea mai bună amintire. În sensul că a spus că nu mai vrea să facă viață publică”, a precizat la Digi24.

Reacția lui Traian Băsescu

a venit rapid, într-o intervenție telefonică la același post de televiziune. Fostul președinte a amintit că fostul înalt oficial NATO a fost contracandidatul său atât la prezidențiale, cât și la Primăria Capitalei.

„I-am administrat două bătăi și pot să-i înțeleg resentimentele. Dar afirmațiile sale, în care împarte deja funcții și responsabilități unor foști demnitari, îl pun în poziția de a se pregăti pentru un al doilea episod ‘Mihaela, dragostea mea’. El se vede președinte și nu e cazul.

„În ceea ce privește degradarea, sunt un om de 72 de ani. În mod categoric nu mai am sănătatea unuia de 30 de ani. Am o operație pe coloană, tiroidă, aortă și internări pentru infecții la plămâni. (…) Eu cred că domnia să are o obsesie care e generată de propriile lui gafe. (…)

Aș vrea să-i spun un lucru foarte direct. Nu mi-am propus să fiu parte a acestei campanii. Dar nici nu vreau să mă pun în situația să-l bat pentru a treia oară, de data asta fără să candidez”, a declarat Traian Băsescu.

Mircea Geoană și-a anunțat miercuri oficial candidatura la alegerile prezidențiale prin intermediul unui videoclip publicat pe Facebook.

„Candidez la președinție pentru că știu că avem nevoie de o schimbare adevărată! (…) România are nevoie de lideri care să asculte, să înțeleagă și să acționeze cu profesionalism. Haideți să renaștem împreună!”, se arată în anunțul politicianului.