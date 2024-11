Mircea Lucescu, răspuns tranșant după ce a fost amenințat că va fi dat în judecată: „Nu mă interesează decizia instanței! Nu mai spun FC şi B. Spun doar Steaua”

Războiul Steaua – FCSB se desfășoară deja de ani buni și a divizat lumea fotbalului românesc în două tabere. Mircea Lucescu a intervenit încă o dată în această polemică chiar înaintea meciului României cu Kosovo.

Mircea Lucescu a vorbit despre războiul Steaua – FCSB și a dat veridictul

însă ultima dată,

„Ei trebuie să înțeleagă, să lase divergențele deoparte!”

„Cum crede cineva că un raport de aproape 50 de ani de jucători și antrenori Dinamo – Steaua dispare deodată așa!? Steaua este un brand și o istorie a țării.

Nu o poți desființa așa brusc. Este un palmares, sunt oameni care au muncit, care au dus la creșterea acestui nume. Ei trebuie să înțeleagă, să lase divergențele deoparte și să facă o echipă puternică.

„Nu mă interesează decizia instanței!”

Steaua să revină în Ghencea, pentru că este stadionul lor. Eu spun Steaua, mi-e greu să spun FCSB! Fotbal Club Steaua București? E același lucru! Nu mai spun FC şi B şi spun doar Steaua.

Nu mă interesează decizia instanței, asta este pentru voi. Respect și echipa asta Steaua și FCSB. Au făcut o mare greșeală rupând o tradiție care a dat atâta satisfacție”, a spus Mircea Lucescu conform

Emil Grădinescu a reacționat după ce CSA Steaua a amenințat că-l dă în judecată

Mircea Lucescu nu este singurul care ar urma să fie dat în judecată.

„Aș putea fi dat în judecată? Pentru ce, concret? Decizia instanței este că FCSB nu poate folosi marca, numele, sigla în acte comerciale. FCSB nu le poate folosi. Nu se spune nimic despre terți.

Dar ce am făcut eu concret? Am spus ‘Steaua’ în loc de ‘FCSB’? Eu am spus, cuvânt cu cuvânt, că din punct de vedere sportiv, FCSB este continuatoarea echipei care nu a lipsit nicio secundă și nu a retrogradat niciodată din primul eșalon.

Este o echipă care nu și-a încheiat activitatea nicio secundă. Ăsta este un adevăr”, a fost doar o parte a reacției lui Emil Grădinescu.