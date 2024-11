Mircea Lucescu a aflat în direct ce meci va juca naționala României fără spectatori: „Mi-e teamă cu tragerile acestea on-line”. Critici dure pentru Alibec și Niță!

Mircea Lucescu (79 de ani) a aflat în direct la FANATIK SUPERLIGA ce meci va juca România fără spectatori. Selecționerul i-a criticat dur pe Denis Alibec și pe Florin Niță.

Cum a reacționat Mircea Lucescu când a aflat ce meci va juca România fără spectatori

Mircea Lucescu a fost luat prin suprindere. În urma incidentelor de la partida cu Kosovo, Nu este vorba despre următoarea campanie de Liga Națiunilor, ci primul meci din preliminariile lui World Cup 2026!

„Nu e o veste bună. În Liga Națiunilor era cu totul altceva. Și cu tragerile astea on-line, mie mi-e teamă. Să nu jucăm primul meci acasă cu cea mai bună echipă din grupă. Cred că ar fi un handicap teribil. Cum am declarat și după meci. Nu mă interesau atât de mult cele două puncte, cât mă interesa să nu avem terenul suspendat. Nemaiținând cont de paguba produsă Federației. Faptul că nu jucăm cu spectatori înseamnă o pagubă de 6-7 sute de mii de euro.

Ceea ce înseamnă enorm pentru centrele de copii și juniori. Nu e vorba că ne-au amendat cu 100 și ceva de mii. Mai pierdem 6-7 sute. Au profitat de toate greșelile pe care le-am comis noi la nivel de suporteri. Și bineînțeles că am fost amendați. Am lăsat impresia că noi am fost vinovați”, a declarat Mircea Lucescu, în direct la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, show care e live pe luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„Alibec a făcut o mare greșeală”

Tragerea la sorți a preliminariilor UEFA pentru Campionatul Mondial din 2026 va avea loc vineri, 13 decembrie, de la ora 13:00. Aceasta va fi la sediul oficial FIFA din Zurich, Elveția.

„Am vorbit cu băieții înainte de meci și le-am zis ‘Să nu cumva vreunul dintre voi să reacționeze la vreo provocare. Cu siguranță o vor face dacă nu reușesc să câștige așa cum îți doresc. Și vor face provocarea asta. Nu aveți voie să reacționați’. Alibec a făcut mare greșeală. Dacă rămânea jos nu se întâmpla absolut nimic.

A reacționat. S-a ridicat imediat ca un cocoș să se lupte cu Rrahmani. În mod normal nu ai voie. În finalul de joc nu mai depinde de calitățile fizice sau tehnice. Depinde de inteligența jucătorilor. Toate finalurile de joc sunt disputate la un alt nivel de angajament, de agresivitate, de gândire.

Nici Niță nu avea ce să caute acolo. A atras atenția. Nu trebuia să traverseze tot terenul și să atragă atenția publicului să se oprească. A atras atenția că publicul a reacționat. Nu. Jucătorii trebuiau să își vadă de treaba lor, pe pozițiile pe care le aveau. Pentru că ei abia așteptau să se întâmple o îngrămădeală acolo”, a adăugat „Il Luce”.

„Suedia cerșește”

Antrenorul în vârstă de 79 de ani a comentat și poziția Suediei, . „Pe unii dintre ai noștri îi socotesc în străinătate că se milogesc, că cerșesc.

Ăsta e modul în care ei s-au comportat. Ei sunt ăia. Suedia cerșește. Nu e posibil la nivelul ăsta să faci așa ceva. Nu aveau niciun drept să intervină în discuție. E incredibil. Noi ne-am întrebat cum au câștigat ei cu Azerbaidjan?”, a conchis Lucescu.

