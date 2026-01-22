Sport

Mircea Lucescu a ajuns pe patul de spital! Cu ce probleme se confruntă selecționerul României: „Sunt sub supravegherea medicilor”

Mircea Lucescu, selecționerul României, a ajuns la spital din cauza unor probleme medicale. Tehnicianul de 80 de ani este sub supravegherea medicilor.
Alex Bodnariu
22.01.2026 | 23:45
Mircea Lucescu a ajuns pe patul de spital Cu ce probleme se confrunta selectionerul Romaniei Sunt sub supravegherea medicilor
ULTIMA ORĂ
Mircea Lucescu a fost internat. Cu ce probleme de sănătate se confruntă selecționerul României
ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu, selecționerul naționalei de seniori a României, a ajuns la spital. Antrenorul, în vârstă de 80 de ani, se confruntă cu probleme medicale și se află sub atenta supraveghere a medicilor. Totuși, tehnicianul se simte bine și a declarat că a urmărit meciul pe care FCSB l-a jucat în Europa League împotriva lui Dinamo Zagreb.

Mircea Lucescu a fost internat. Cu ce probleme de sănătate se confruntă selecționerul României

În ultimii ani, Mircea Lucescu s-a confruntat cu tot mai multe probleme medicale, lucru deloc anormal având în vedere vârsta înaintată. De această dată, medicii l-au internat pentru a analiza în detaliu situația sa, întrucât a suferit o răceală puternică.

ADVERTISEMENT

În anul 2009, actualul selecționer al naționalei de seniori a României a suferit un preinfarct chiar în timpul cantonamentului celor de la Șahtior Donețk. Din acel moment, antrenorul a fost internat de mai multe ori pentru a i se monitoriza situația cardiacă.

Primele declarații ale lui Mircea Lucescu după ce a ajuns pe patul de spital

La începutul anului, Mircea Lucescu a ajuns din nou pe patul de spital, însă a fost externat rapid. Acum, antrenorul a ajuns din nou în atenția medicilor din cauza unei gripe severe, însă selecționerul a precizat că starea sa de sănătate este una bună și că a urmărit la televizor meciul pe care FCSB l-a jucat în Europa League cu Dinamo Zagreb.

ADVERTISEMENT
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi,...
Digi24.ro
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel de 13 ani e liber să meargă la școală

„Sunt internat în spital, e adevărat. Am fost o perioadă internat la începutul anului, apoi am fost externat. Între timp, am luat o gripă severă și am fost nevoit să mă internez din nou, fiindcă am făcut și febră mare, 39 de grade. Sunt sub supravegherea medicilor și sper să mă refac repede”, a declarat Mircea Lucescu, conform Golazo.

ADVERTISEMENT
Mircea Lucescu, internat de urgență!
Digisport.ro
Mircea Lucescu, internat de urgență!

Selecționerul speră să fie în formă maximă în luna martie, atunci când naționala de seniori a României va da piept cu Turcia în barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial de fotbal. Partida se va juca la Istanbul, pe stadionul celor de la Beșiktaș.

Gigi Becali s-a ținut de cuvânt! Trei schimbări dintr-un foc în Dinamo Zagreb...
Fanatik
Gigi Becali s-a ținut de cuvânt! Trei schimbări dintr-un foc în Dinamo Zagreb – FCSB
Incidente grave la un meci de Europa League! Poliția a intrat în stadion,...
Fanatik
Incidente grave la un meci de Europa League! Poliția a intrat în stadion, startul jocului a fost întârziat 53 de minute! Primarul a convocat o ședință de urgență. Video
Naomi Osaka, adevărul despre conflictul cu Sorana Cîrstea, de la Australian Open: ”Sunt...
Fanatik
Naomi Osaka, adevărul despre conflictul cu Sorana Cîrstea, de la Australian Open: ”Sunt sinceră”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Malcom Edjouma, aproape de un transfer spectaculos! Echipa are trei Ligi ale Campionilor
iamsport.ro
Malcom Edjouma, aproape de un transfer spectaculos! Echipa are trei Ligi ale Campionilor
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!