Mircea Lucescu a ajuns pe patul de spital! Cu ce probleme se confruntă selecționerul României: „Sunt sub supravegherea medicilor”

Mircea Lucescu, selecționerul naționalei de seniori a României, a ajuns la spital. Antrenorul, în vârstă de 80 de ani, se confruntă cu probleme medicale și se află sub atenta supraveghere a medicilor. Totuși, tehnicianul se simte bine și a declarat că a urmărit meciul pe care FCSB l-a jucat în Europa League împotriva lui Dinamo Zagreb.

Mircea Lucescu a fost internat. Cu ce probleme de sănătate se confruntă selecționerul României

În ultimii ani, Mircea Lucescu s-a confruntat cu tot mai multe probleme medicale, lucru deloc anormal având în vedere vârsta înaintată. De această dată, medicii l-au internat pentru a analiza în detaliu situația sa, întrucât a suferit o răceală puternică.

În anul 2009, actualul selecționer al naționalei de seniori a României a suferit un preinfarct chiar în timpul cantonamentului celor de la Șahtior Donețk. Din acel moment

Primele declarații ale lui Mircea Lucescu după ce a ajuns pe patul de spital

La începutul anului, Mircea Lucescu a ajuns din nou pe patul de spital, însă a fost externat rapid. Acum, antrenorul a ajuns din nou în atenția medicilor din cauza unei gripe severe, însă selecționerul a precizat că starea sa de sănătate este una bună și că a urmărit la televizor meciul pe care FCSB l-a jucat în Europa League cu Dinamo Zagreb.

„Sunt internat în spital, e adevărat. Am fost o perioadă internat la începutul anului, apoi am fost externat. Între timp, am luat o gripă severă și am fost nevoit să mă internez din nou, fiindcă am făcut și febră mare, 39 de grade. Sunt sub supravegherea medicilor și sper să mă refac repede”, a declarat Mircea Lucescu, conform .

Selecționerul speră să fie în formă maximă în luna martie, atunci când naționala de seniori a României de fotbal. Partida se va juca la Istanbul, pe stadionul celor de la Beșiktaș.