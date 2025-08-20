Mircea Lucescu a ales urmaşul lui Nicuşor Bancu la naţionala României! Va fi convocat pentru meciurile naţionalei din luna septembrie. Exclusiv

Naţionala României va juca în luna septembrie un amical cu Canada (5 septembrie) şi patru zile mai târziu cu Cipru, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. „Il Luce” pregăteşte mai multe surprize în ceea ce priveşte lotul convocat.

Mircea Lucescu a ales urmaşul lui Nicuşor Bancu la naţionala României! Borza, convocat în septembrie

Una dintre ele este pe postul de fundaş stânga. Din informaţiile FANATIK, Mircea Lucescu îl va convoca pe Andrei Borza, considerat de mulţi urmaşul lui Nicuşor Bancu pe post la prima reprezentativă.

În ultimii ani, jucătorul Universităţii Craiova a fost titular indiscutabil în naţionala României. Nicuşor Bancu se pregăteşte să revină pe teren după o accidentare suferită la genunchi în meciul tur cu Spartak Trnava, scor 3-0.

Nicuşor Bancu va fi apt până la acţiunea din luna septembrie, şi, din informaţiile FANATIK, va fi convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Canada şi Cipru, de pe 5 şi 9 septembrie.

Andrei Borza a prevăzut duelul cu Bancu de la naţională: „Să vedem care e mai bun!”

La finalul anului precedent, Andrei Borza a prevăzut un duel cu Nicuşor Bancu pentru postul de fundaş stânga la echipa naţională. Într-un interviu acordat la GALA FANATIK, tânărul fotbalist a declarat că acesta este obiectivul său în 2025:

„Îmi doresc asta, să fiu la echipa naţională şi să îl ajung pe Nicuşor (n.r. Bancu). Şi să vedem care e mai bun. M-a ajutat foarte mult să fiu antrenat de Hagi.

Mister ne-a dat încredere tuturor juniorilor, de asta unii au ajuns în Premier League, ca Mazilu, alţii în MLS ca Enes (n.r. Enes Sali), eu cu Dina (n.r. Grameni) la Rapid.

Am crescut foarte mult şi ne ajută asta. Când Regele e antrenorul tău… asta m-a ajutat foarte mult”, GALA FANATIK.

Borza, transfer tare în Vest?! Giovanni Becali: „Aşteptăm finalul lunii august!”

Andrei Borza este unul dintre jucătorii români care ar putea bifa un transfer spectaculos în finalul perioadei de mercato. Fundaşul stânga a fost dorit de mai multe cluburi importante din Europa, printre ele şi Ajax:

„Eu am vorbit cu cei de la Ajax. Eu acolo am avut cel mai bun prieten, Francesco Farioli, antrenorul care era la 9 puncte de PSV și a pierdut campionatul în ultimele 7 etape, de-asta l-au dat afară.

Are 36 de ani. Am vorbit cu Ajax, cu care vorbisem despre Dennis Man, și când le-am zis cât vrea Parma și cât câștigă el, mi-au zis să închid telefonul. Despre Borza nu știu nimic.

Am vorbit cu multe cluburi, s-au interesat… așteptăm finalul de august, când multe echipe, din disperare, se apucă să cumpere pe cine apucă”, la emisiunea DON GIOVANNI.

Andrei Borza a fost transferat de Rapid de la Farul Constanţa pentru 800.000 de euro în vara anului 2023. Giuleştenii speră să obţină patru milioane de euro din această mutare.