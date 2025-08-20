Sport

Mircea Lucescu a ales urmaşul lui Nicuşor Bancu la naţionala României! Va fi convocat pentru meciurile naţionalei din luna septembrie. Exclusiv

Mircea Lucescu l-a ales pe urmaşul lui Nicuşor Bancu în naţionala României. FANATIK a aflat că jucătorul dorit de mai multe cluburi din Europa va fi convocat pentru meciurile din septembrie.
Cristi Coste, Marian Popovici
20.08.2025 | 08:30
Mircea Lucescu a ales urmasul lui Nicusor Bancu la nationala Romaniei Va fi convocat pentru meciurile nationalei din luna septembrie Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Mircea Lucescu a ales urmaşul lui Nicuşor Bancu la naţionala României. Sursa: colaj Fanatik

Naţionala României va juca în luna septembrie un amical cu Canada (5 septembrie) şi patru zile mai târziu cu Cipru, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. „Il Luce” pregăteşte mai multe surprize în ceea ce priveşte lotul convocat.

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu a ales urmaşul lui Nicuşor Bancu la naţionala României! Borza, convocat în septembrie

Una dintre ele este pe postul de fundaş stânga. Din informaţiile FANATIK, Mircea Lucescu îl va convoca pe Andrei Borza, considerat de mulţi urmaşul lui Nicuşor Bancu pe post la prima reprezentativă.

În ultimii ani, jucătorul Universităţii Craiova a fost titular indiscutabil în naţionala României. Nicuşor Bancu se pregăteşte să revină pe teren după o accidentare suferită la genunchi în meciul tur cu Spartak Trnava, scor 3-0.

ADVERTISEMENT

Nicuşor Bancu va fi apt până la acţiunea din luna septembrie, şi, din informaţiile FANATIK, va fi convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Canada şi Cipru, de pe 5 şi 9 septembrie.

Andrei Borza a prevăzut duelul cu Bancu de la naţională: „Să vedem care e mai bun!”

La finalul anului precedent, Andrei Borza a prevăzut un duel cu Nicuşor Bancu pentru postul de fundaş stânga la echipa naţională. Într-un interviu acordat la GALA FANATIK, tânărul fotbalist a declarat că acesta este obiectivul său în 2025:

ADVERTISEMENT
Ce se va întâmpla cu Putin dacă ar merge la o conferință de...
Digi24.ro
Ce se va întâmpla cu Putin dacă ar merge la o conferință de pace în Elveția. Anunțul șefului diplomației de la Berna

„Îmi doresc asta, să fiu la echipa naţională şi să îl ajung pe Nicuşor (n.r. Bancu). Şi să vedem care e mai bun. M-a ajutat foarte mult să fiu antrenat de Hagi.

ADVERTISEMENT
FOTO ”Era șerpărie”. Adrian Mutu a investit 1.500.000€ și a renovat totul: ”E...
Digisport.ro
FOTO ”Era șerpărie”. Adrian Mutu a investit 1.500.000€ și a renovat totul: ”E diferit de ce a făcut Hagi”

Mister ne-a dat încredere tuturor juniorilor, de asta unii au ajuns în Premier League, ca Mazilu, alţii în MLS ca Enes (n.r. Enes Sali), eu cu Dina (n.r. Grameni) la Rapid. 

Am crescut foarte mult şi ne ajută asta. Când Regele e antrenorul tău… asta m-a ajutat foarte mult”, a spus Borza într-un interviu pentru publicaţia noastră la GALA FANATIK.

ADVERTISEMENT

Borza, transfer tare în Vest?! Giovanni Becali: „Aşteptăm finalul lunii august!”

Andrei Borza este unul dintre jucătorii români care ar putea bifa un transfer spectaculos în finalul perioadei de mercato. Fundaşul stânga a fost dorit de mai multe cluburi importante din Europa, printre ele şi Ajax:

„Eu am vorbit cu cei de la Ajax. Eu acolo am avut cel mai bun prieten, Francesco Farioli, antrenorul care era la 9 puncte de PSV și a pierdut campionatul în ultimele 7 etape, de-asta l-au dat afară.

Are 36 de ani. Am vorbit cu Ajax, cu care vorbisem despre Dennis Man, și când le-am zis cât vrea Parma și cât câștigă el, mi-au zis să închid telefonul. Despre Borza nu știu nimic.

Am vorbit cu multe cluburi, s-au interesat… așteptăm finalul de august, când multe echipe, din disperare, se apucă să cumpere pe cine apucă”, a spus agentul Ioan Becali la emisiunea DON GIOVANNI.

Andrei Borza a fost transferat de Rapid de la Farul Constanţa pentru 800.000 de euro în vara anului 2023. Giuleştenii speră să obţină patru milioane de euro din această mutare.

Mircea Lucescu a ales urmaşul lui Nicuşor Bancu la naţionala României!
Mircea Lucescu a ales urmaşul lui Nicuşor Bancu la naţionala României. Andrei Borza, în duel cu Edjouma în Rapid – FCSB. Sursa: sportpictures.eu
  • 19 ani are Andrei Borza
  • 14 selecţii are Borza în naţionala U21 a României
Aventura Emmei Răducanu cu spaniolul Carlos Alcaraz s-a terminat după 51 de minute
Fanatik
Aventura Emmei Răducanu cu spaniolul Carlos Alcaraz s-a terminat după 51 de minute
Alexander Isak a rupt tăcerea despre transferul la Liverpool: „Când promisiunile sunt încălcate...
Fanatik
Alexander Isak a rupt tăcerea despre transferul la Liverpool: „Când promisiunile sunt încălcate și încrederea se pierde”
Thiam, transferat de FCSB! Gigi Becali a detonat bomba de la miezul nopții
Fanatik
Thiam, transferat de FCSB! Gigi Becali a detonat bomba de la miezul nopții
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Ianis Hagi se îmbogățește! Maccabi Tel Aviv i-a pregătit un salariu mic, dar...
iamsport.ro
Ianis Hagi se îmbogățește! Maccabi Tel Aviv i-a pregătit un salariu mic, dar o primă de instalare uriașă
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!