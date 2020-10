Mircea Lucescu a analizat meciul cu Islanda: ”Nu mi s-au părut net superiori echipei noastre”

Mircea Lucescu, antrenorul celor de la Dinamo Kiev, a văzut meciul dintre Islanda și România și a discutat despre acesta. Fostul selecționer al naționalei a spus înainte de jocul cu nordicii că românii nu sunt favoriți.

Lucescu a jucat și el cu Islanda, în urmă cu trei ani, când era pe banca Turciei, în calificările pentru Campionatul Mondial. Islandezii s-au impus cu 3-0 atunci.

„Ce pot să spun, știam că echipa Islandei e foarte bine organizată, foarte bine disciplinată tactic. E și motivul pentru care antrenorul a făcut apel la foștii jucători, care au jucat zece ani împreună.

Lucescu nu crede că Islanda a fost superioară României

Și eu m-am izbit de aceeași organizare de joc pe care au arătat-o și aseară, era greu de pătruns. Meciul se îndrepta spre un rezultat de egalitate, nu mi s-au părut net superiori echipei noastre. Nu am știut să-l blocăm pe Sigurdsson. Nimeni nu se aștepta să fie un joc ușor acolo.

Am ratat calificarea, rămâne acum Liga Națiunilor, unde au pornit foarte bine. Îți dă posibilitatea să ajungi la un turneul final direct. S-a jucat în condiții grele, pe un teren greu, alunecos, denivelat. Înainte de meci îmi spuneam că șansele sunt de 20% pentru noi și 80% pentru ei.

N-au îndrăznit mai mult în prima repriză. E foarte greu când joci un singur meci de calificare. O echipă, dacă greșește, este o greșeală capitală. Am jucat mult prea prudent, au fost mult prea atenți în a menține un rezultat pe o perioadă mai lungă, un rezultat care ne putea permite calificarea.

România a pierdut ultima șansă de a ajunge la EURO 2021

După care a venit golul și a fost foarte greu, pentru că ei s-au organizat perfect. Urmează două zile, meciul cu Norvegia. Și asta este bine, se trece de la un meci la altul și mai uităm de amărăciunea unei înfrângeri”, a declarat Mircea Lucescu.

Islanda s-a impus în meciul contra României cu 2-1, în semifinalele barajului pentru Campionatul European din 2021. Nordicii vor juca în finala barajului cu Ungaria, pe 12 noiembrie, la Budapesta. România nu va fi prezentă la EURO 2021, competiție găzduită și de București. Patru jocuri din vara lui 2021 se vor disputa pe Arena Națională.

Gylfi Sigurdsson a reușit să înscrie pentru Islanda. Maxim a marcat unicul gol al României, în minutul 63, dintr-un penalty. Selecționata lui Mirel Rădoi a încercat să egaleze, dar nu a reușit. Scor final 2-1 și Islanda merge mai departe.

Ilie Dumitrescu a vorbit despre înfrângerea din partida cu Islanda: ”Un meci în care nu am reușit în multe momente să surprindem adversarul. De ce nu am putut? Pentru că am întâlnit o echipă care a fost, cel puțin 80 de minute, foarte exactă, care acoperă foarte bine zonele, fizic stau foarte bine, sunt greu de depășit unu la unu”.

Cosmin Moți știe ce jucător român a greșit în jocul cu nordicii: ”A fost greșeala lui Camora, asta e părerea mea. La golul 1 nu a întâmpinat adversarul, la al doilea l-a scos din ofsaid. E normal într-un fel, pentru că e primul meci al lui la echipa națională, a fost și un pic de presiune pe umerii lui”.