Mircea Lucescu a anunțat cei 26 de jucători convocați pentru meciurile României cu Canada și Cipru. Ce se întâmplă cu Louis Munteanu

Naționala României va disputa două partide la începutul lunii septembrie, contra Canadei (amical) și Ciprului (în preliminariile CM 2026). Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat cei 26 de jucători convocați.
Ionut Neamţu
29.08.2025 | 13:18
7 jucători de la FCSB se regăsesc pe lista celor 26 de convocați de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Canada și Cipru. foto: Sport Pictures

La începutul lunii septembrie, pe 5 și 9, naționala de fotbal a Românieiare programate două partide, contra Canadei (amical) și Ciprului (în preliminariile CM 2026). Selecționerulo Mircea Lucescu a anunțat deja cei 26 de jucători convocați, printre care se află 7 fotbaliști de la FCSB, dar și pe Louis Munteanu.

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru partidele cu Canada și Cipru

Pe lista celor 26 de jucători convocați de Mircea Lucescu se regăsesc 13 fotbaliști din campionatul intern și tot atâția care evoluează în străinătate. Cei mai multți jucători la lot îi dă campioana FCSB, cu 7 convocați.

Aflat în centrul unui scandal la CFR Cluj, după ce a lipsit de la antrenamentele ce au urmat umilinței cu Hacken, Louis Munteanu a prins convocarea, după mai multe discuții pe care le-a avut cu selecționerul. 

Campioana FCSB, echipă calificată în grupele Europa League, dă cei mai mulți jucători: 7. Târnovanu, M. Popescu, Șut, Olaru, Fl. Tănase, Miculescu și Bârligea sunt fotbaliștii pe care trupa lui Gigi Becali îi dă la lot. Craiova îi are convocați pe Bancu, Screciu și Baiaram, în timp ce de la Rapid au fost chemați Borza și Dobre.

Portari

  • Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);
Fundași

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);
Mijlocași

  • Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți

  • Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).
