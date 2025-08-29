Mircea Lucescu a anunțat cei 26 de jucători convocați pentru meciurile României cu Canada și Cipru. Ce se întâmplă cu Louis Munteanu

La începutul lunii septembrie, pe 5 și 9, și Ciprului (în preliminariile CM 2026). Selecționerulo Mircea Lucescu a anunțat deja cei 26 de jucători convocați, printre care se află 7 fotbaliști de la FCSB, dar și pe Louis Munteanu.

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru partidele cu Canada și Cipru

se regăsesc 13 fotbaliști din campionatul intern și tot atâția care evoluează în străinătate. Cei mai multți jucători la lot îi dă campioana FCSB, cu 7 convocați.

Aflat în centrul unui scandal la CFR Cluj, după ce a lipsit de la antrenamentele ce au urmat umilinței cu Hacken,

Campioana FCSB, echipă calificată în grupele Europa League, dă cei mai mulți jucători: 7. Târnovanu, M. Popescu, Șut, Olaru, Fl. Tănase, Miculescu și Bârligea sunt fotbaliștii pe care trupa lui Gigi Becali îi dă la lot. Craiova îi are convocați pe Bancu, Screciu și Baiaram, în timp ce de la Rapid au fost chemați Borza și Dobre.

Portari

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

Mijlocași

Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).