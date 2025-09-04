Sport

Mircea Lucescu l-a luat tare pe Louis Munteanu după ce l-a convocat la naționala României: „Au fost presiuni, sper să simtă responsabilitatea”

Louis Munteanu primește o șansă uriașă de la Mircea Lucescu. Anunțul selecționerului cu o zi înainte de amicalul cu Canada.
Alex Bodnariu
04.09.2025 | 15:56
Naționala României va juca vineri seara un amical cu reprezentativa Canadei pe Arena Națională. Mircea Lucescu, selecționerul tricolorilor, a fost prezent la conferința de presă și a prefatat amicalul. „Il Luce” a vorbit și despre situația lui Louis Munteanu și a anunțat că acesta va evolua în partida de pregătire cu Canada.

Mircea Lucescu are toată încrederea în Louis Munteanu

Se anunță un meci tare cu naționala Canadei. Nord-americanii au crescut mult în ultimii ani, iar meciul reprezintă un test foarte bun pentru tricolori. Săptămâna viitoare, naționala României va juca în deplasare cu Cipru, în preliminariile Campionatului Mondial.

Tricolorii nu mai au voie să facă pași greșiți în grupa preliminară dacă vor să se califice direct la Cupa Mondială. Începutul campaniei a fost unul dezamăgitor, cu înfrângeri în fața Bosniei și Elveției, însă încă există șanse matematice pentru o clasare pe prima poziție.

Louis Munteanu, convins de Mircea Lucescu să revină la CFR

Mircea Lucescu a decis să-l convoace pe Louis Munteanu la națională, deși fotbalistul a intrat într-un conflict cu conducerea de la CFR Cluj. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că „Il Luce” a fost cel care l-a convins pe Louis să revină la antrenamentele lui CFR Cluj. Selecționerul a declarat că a vorbit personal cu atacantul și i-a transmis că, dacă vrea să reprezinte România, trebuie să adopte o altă atitudine.

Ce au discutat Mircea Lucescu și Louis Munteanu la telefon: „Întoarce-te imediat la echipă”

Vârful de la CFR Cluj s-a conformat, a revenit la echipă și a primit convocarea. Ba mai mult, Mircea Lucescu a spus că îi va da șansa lui Louis Munteanu, iar fotbalistul va juca în meciul cu Canada, de vineri, 5 septembrie.

„Eu am vorbit imediat cu Louis Munteanu, i-am dat telefon, i-am zis, ‘întoarce-te imediat la echipă’, nu ai cum să joci la națională altfel. Avea și el motive, mi-a explicat, avea motive destul de serioase, dar s-a comportat așa cum trebuie.

S-a întors imediat, s-a antrenat cum trebuie si mâine va debuta la echipa națională (n.r. Louis Munteanu a debutat într-un meci cu Belarus, în octombrie 2023), toată lumea îl dorește. Au fost presiuni să îl iau când trebuia să joace la U21. Sper să simte responsabilitatea de a juca în tricoul naționalei”, a declarat Mircea Lucescu la conferința de presă.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik.
