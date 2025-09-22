Sport

Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru partidele cu Moldova și Austria! Care sunt marile surprize ale tehnicianului

România va întâlni Moldova și Austria în octombrie, iar Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a stranierilor. Marea surpriză a selecționerului.
Bogdan Mariș
22.09.2025 | 11:34
Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară cu stranieri pentru partidele cu Moldova și Austria. FOTO: Sport Pictures

Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară cu stranieri pentru partidele pe care România le va disputa în octombrie: meciul amical cu Moldova și duelul din preliminariile CM 2026 contra Austriei. Față de jucătorii aleși pentru partidele cu Canada și Cipru există trei noutăți: două reveniri importante și un nume surprinzător.

Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară cu stranieri pentru partidele cu Moldova și Austria. Marile surprize ale selecționerului

Toți stranierii care s-au aflat pe listă înainte de meciurile din septembrie se numără și de această dată printre fotbaliștii aleși de Mircea Lucescu, însă există și trei nume noi. Este vorba despre Ianis Hagi, care revine în planurile selecționerului după ce a semnat cu Alanyaspor, Radu Drăgușin, care se apropie de revenirea pe gazon după accidentarea gravă suferită în ianuarie, și de fotbalistul celor de la Maccabi Haifa, Lisav Eissat.

Acesta a primit la mijlocul lunii septembrie dreptul de a reprezenta echipa națională a României. Născut în Israel, fundașul central de 20 de ani are dublă cetățenie, română, prin mama sa, și israeliană, prin tată. Apărătorul de 1.87m a evoluat în 6 meciuri în actuala stagiune pentru Maccabi Haifa, unde a revenit după un împrumut la Hapoel Hadera. Până în acest moment, Eissat a reprezentat Israelul, la nivel U15, U18, U19 și U21.

Lotul final pentru meciurile din octombrie, care va fi format dintr-o parte din stranierii de pe această listă plus jucătorii din campionatul intern, va fi anunțat ulterior. Amicalul dintre România și Moldova se va disputa pe 9 octombrie, de la ora 21:00, iar partida cu Austria din preliminariile mondialului va avea loc pe 12 octombrie, de la ora 21:45.

Lista preliminară cu stranieri pentru partidele cu Moldova și Austria

Portari: Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0, Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0);

Fundași: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0);

Mijlocași: Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 26/4);

Atacanți: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7).

