Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru partidele cu Moldova și Austria! Care sunt marile surprize ale tehnicianului

Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară cu stranieri pentru partidele pe care România le va disputa în octombrie: meciul amical cu Moldova și duelul din preliminariile CM 2026 contra Austriei. Față de jucătorii aleși pentru partidele cu Canada și Cipru există trei noutăți: două reveniri importante și un nume surprinzător.

Toți stranierii care s-au aflat pe listă înainte de meciurile din septembrie se numără și de această dată printre fotbaliștii aleși de Mircea Lucescu, însă există și trei nume noi. Este vorba despre , după accidentarea gravă suferită în ianuarie, și de fotbalistul celor de la Maccabi Haifa, Lisav Eissat.

Acesta a primit la mijlocul lunii septembrie dreptul de a reprezenta echipa națională a României. Născut în Israel, fundașul central de 20 de ani are dublă cetățenie, română, prin mama sa, și israeliană, prin tată. Apărătorul de 1.87m a evoluat în 6 meciuri în actuala stagiune pentru Maccabi Haifa, unde a revenit după un împrumut la Hapoel Hadera. Până în acest moment, Eissat a reprezentat Israelul, la nivel U15, U18, U19 și U21.

Lotul final pentru meciurile din octombrie, care va fi format dintr-o parte din stranierii de pe această listă plus jucătorii din campionatul intern, va fi anunțat ulterior. Amicalul dintre România și Moldova se va disputa pe 9 octombrie, de la ora 21:00, iar partida cu Austria din preliminariile mondialului va avea loc pe 12 octombrie, de la ora 21:45.

Lista preliminară cu stranieri pentru partidele cu Moldova și Austria

Portari: Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0, Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0);

Fundași: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0);

Mijlocași: Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 26/4);

Atacanți: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7).