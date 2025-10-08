Mircea Lucescu a anunțat schimbări masive în echipa de start a României cu Moldova: „Încurcă, încurcă foarte tare”. Probleme pentru un tricolor

Naționala României va juca un meci de pregătire cu Moldova pe Național Arena, iar duminică este programat duelul de foc cu Austria. Mircea Lucescu a prefațat cele două partide la conferința de presă și a dat câteva declarații cel puțin interesante. Selecționerul a spus ce vrea să vadă în perioada următoare.

Naționala României, test cu Moldova înainte de duelul cu Austria de pe Național Arena. Îngrijorările lui Mircea Lucescu

Tricolorii nu stau deloc bine în grupa preliminară și e nevoie de o victorie în partida cu Austria pentru a mai spera la o clasare mai bună. Se anunță însă un meci extrem de dificil în fața unei reprezentative bine organizate, care în tur a învins România.

Selecționerul Mircea Lucescu a precizat că va da șansa mai multor jucători. El vrea să își țină odihniți fotbaliștii de bază din lot, pentru a fi în formă maximă la ora jocului cu Austria.

Mircea Lucescu, semnal de alarmă înainte de România – Moldova

Mircea Lucescu se așteaptă la un meci dificil cu Moldova, echipă care, în urmă cu doar o lună, a fost zdrobită cu 1-11 de Norvegia. Selecționerul României vede calitate în jocul basarabenilor și speră ca elevii săi să nu trateze partida cu lejeritate, întrucât pot apărea mari surprize.

„Niciun meci nu seamănă cu celălalt. Sunteți în sport de atât timp. Un rezultat pozitiv ieri poate fi urmat de un rezultat pozitiv. Nu au nicio legătură. Din contră, poate să crească motivația foarte tare, ca grupul să se întărească.

Meciul cu Moldova va fi foarte greu, vă spun eu. I-am văzut jucând cu Italia, puteau câștiga acolo. Am văzut meciul cu Israelul, contra unor jucători de valoare individuală superioară, și au reușit să marcheze.

Nu putem pleca de la ideea că intrăm pe teren și câștigăm meciul. Mai ales că mâine vom juca cu o echipă… Niciun jucător nu a jucat până acum cu celălalt, niciodată! Și în două zile trebuie să facem lucrul ăsta: să-i aducem să gândească în aceeași direcție, să vorbească aceeași limbă, să se susțină, să-și pună în valoare calitățile”, a precizat Mircea Lucescu.

Selecționerul naționalei României a scos din buzunar lista jucătorilor accidentați

În plus, „Il Luce” este de părere că, în momentul de față, naționala României are o mare problemă. Selecționerul nu s-a putut baza în ultimul an pe serviciile mai multor fotbaliști de bază, care s-au accidentat. Antrenorul, la 80 de ani, chiar a scos o foaie și a început să enumere jucătorii cu probleme medicale:

„Noi neglijăm un lucru. Vorbim despre echipa care a fost, grupul care a fost. 16 jucători din acel lot nu au mai jucat. Opt au accidentări pe perioade lungi, alți 6 cu accidentări repetate, alții au jucat mai puțin din alte motive: Răzvan Marin, Man… În perioade în care aveam nevoie de ei ca de aer. Sunt alți 7-8 inși care au schimbat echipele și au avut nevoie de 2-3 luni ca să revină.

Jucători cu absențe de lungă durată: Drăgușin, Moruțan, Racovițan, Olaru, Mihăilă, Screciu, Florinel Coman, Cicâldău. Au mai fost Bîrligea, Denis Drăguș, Ianis, Bancu, Adrian Șut. Fără echipă, alți 5-6: Pușcaș, Niță, Rus. Ăsta era lotul. Dacă din 40 se duc 16, e foarte greu. Acum începem să facem o reconsiderare a prezenței la echipa națională, încercăm să construim o echipă pentru viitor”, a mai spus antrenorul.

Mircea Lucescu nu a uitat de gafa lui Horațiu Moldovan

Portarul român a comis o gafă uriașă în partida cu Canada din septembrie și nu a mai fost chemat la lot. Selecționerul a transmis că a fost complet dezamăgit de atitudinea goalkeeper-ului:

„În meciul cu Canada a fost vina mea, dar a trebuit să văd niște jucători. Rezultatul este întotdeauna responsabilitatea antrenorului, iar jocul este responsabilitatea jucătorilor. Antrenorul poate să îi tragă la răspundere pe jucători. Ce-a făcut Moldovan în acel meci, nu s-a gândit la consecințele pe plan emoțional în cazul colegilor.

Când vii la echipa națională, trebuie să fii super responsabil, să știi că orice lucru pe care îl faci poate influența cariera altor jucători. Să pierzi cu Bosnia, cum am pierdut noi, este inacceptabil. E suficient.

(n.r. Îl veți mai convoca pe Moldovan?) Dacă o să joace, sigur, dar el nu a jucat. E vina mea pentru că l-am folosit nejucând. Ăsta este mare lucru și el este total responsabil la golul al doilea cu Cipru. Nu avea voie să scoată echipa și să joace minge lungă. Trebuia să ținem mingea la 2-1 și să n-o vadă ei până la sfârșitul meciului, pentru că ei nu făceau pressing. Degajarea lui la mijlocul terenului i-a împins pe toți să iasă într-un interval de 20 de metri. Ceilalți au preluat, au jucat peste noi și ne-au dat gol.

Poți să faci asta dacă dai mingea în 20 de metri advers și acolo, dar dacă ai unul care degajează doar până la mijlocul terenului, nu ai voie să faci asta. Știa că nu are voie, i s-a atras atenția. Trebuie să ținem de minge cât putem. Nu putem să începem cu minge lungă. Nu accept pentru nimic în lume”, a precizat antrenorul de 80 de ani.

Ce schimbări face Mircea Lucescu în meciul naționalei României cu Moldova

De asemenea, Mircea Lucescu a dat câteva indicii referitoare la primul 11 pe care îl pregătește pentru meciul cu Moldova. Selecționerul a precizat că Andrei Rațiu și Ianis Hagi au ratat câteva antrenamente și ar putea fi menajați pentru duelul din preliminariile cu Austria, iar Ionuț Radu a venit cu o problemă la deget, de la Celta Vigo, echipa sa de club:

„Dacă ne gândim la meciul de duminică (n.r. – contra Austriei)… Ianis și Rațiu nu s-au antrenat două zile. Nu poți spune că după meciul cu Moldova, pe un teren greu, te refaci în două zile pentru meciul de duminică. Deci nu… încurcă, încurcă foarte tare! Cinci-șase jucători trebuie să-i las deoparte, să fie proaspeți pentru meciul cu Austria, care contează enorm! Trebuie jucat cu minte, nu la întâmplare. Ionuț Radu a venit cu o problemă la deget”, a mai spus Mircea Lucescu la conferința de presă.

Clasamentul și programul din grupa României

Tricolorii sunt abia pe locul 3 în grupa de preliminarii, după Austria și Bosnia. Doar câștigarea grupei asigură calificarea directă la turneul final de anul viitor, în timp ce locul 2 duce la baraj, unde România este deja prezentă datorită performanței foarte bune din Nations League.

Bosnia -12 puncte, 5 meciuri Austria – 12 puncte, 4 meciuri România – 7 puncte, 5 meciuri Cipru – 4 puncte, 5 meciuri San Marino – 0 puncte, 5 meciuri

Rezultatele României în grupa preliminară: