Mircea Lucescu a citat din Napoleon înainte de România – Lituania: ”Cea mai mare primejdie e momentul victoriei”

”Tricolorii” au început campania din noua ediție a Ligii Națiunilor cu o victorie clară în Kosovo, scor 3-0, iar încheiat în aplauzele jucătorilor.

Napoleon, sursă de inspirație pentru Mircea Lucescu înainte de România – Lituania

În conferința de presă premergătoare partidei România – Lituania, programată luni, 9 septembrie, de la ora 21:45, Mircea Lucescu a surprins asistența când l-a citat pe marele Napoleon, încercând să atragă atenția asupra pericolului ca jucătorii să nu mai fie la fel de concentrați.

ADVERTISEMENT

”Eu le spun jucătorilor că nimic nu se compară cu echipa națională. Performanțele la echipele de club sunt locale. Când e vorba de națională, deja e vorba de anvergură. Televiziunile, ziarele, specialiștii vorbesc cu mare interes de naționale.

Meciurile naționalelor se transmit peste tot, cele ale cluburilor doar în țară. Dacă au pus mâna pe tricoul naționalei, să nu îi dea drumul. E greu să se recupereze jucătorii repede. Am jucat la 10 seara, am stat până la 2-3 dimineața, a doua zi trebuie recuperare și doar o zi de antrenament.

ADVERTISEMENT

Am făcut analiza meciului doar 10 minute, nu a fost nevoie de mai mult. Cea mai mare primejdie e momentul victoriei, Napoleon a spus, nu eu”, a declarat Mircea Lucescu, înaintea jocului cu Lituania.

Lucescu le-a cerut suporterilor să fie alături de jucători

Selecționerul reprezentativei României a precizat faptul că nu a decis deocamdată echipa de start pentru duelul cu Lituania și a vorbit despre situația complicată prin care trece Ianis Hagi la echipa de club.

ADVERTISEMENT

”Eu nu mai am emoții. Am șansa să am la dispoziție băieți receptivi. E meritul celor care i-au crescut. Dacă am oameni educați, pot face rezultate, pentru că atunci vor fi disciplinați, se pot concentra. Asta e cel mai greu, să te concentrezi. Jucătorii simt prezența publicului. .

În fotbal, nimic nu e definitiv dobândit. Jucătorii au o carieră de 8-9 ani, trebuie să dea totul pentru ei. Cel mai greu pentru un jucător e când nu joacă. Sper ca prezența la națională să îi stimuleze. Aș vrea ca lumea să aprecieze fotbalul la nivelul dăruirii acestor jucători, la nivelul sacrificiilor. Când ceilalți stau acasă, ei stau în cantonament.

ADVERTISEMENT

Să nu vă așteptați la nimic, încă nu am decis nimic. Ianis (n.r. – Ianis Hagi) are un handicap, lipsa de minute la nivelul competiției. Niciun antrenament nu seamănă cu un joc. Important e că e aici, că și-a dorit să fie aici. Noi trebuie să câștigăm meciul, nu trebuie să mă gândesc la unul sau la altul”, a spus Mircea Lucescu.