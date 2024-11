Mircea Lucescu a decis! Cu cine va juca titular în atac în România – Kosovo: „Trebuie să aștepte să-i vină rândul”

Echipa națională de fotbal a României se pregătește de ultimele meciuri din acest an, cu Kosovo și Cipru în UEFA Nations League. , iar concurența cea mai mare pare a fi pe postul de atacant central.

Mircea Lucescu a decis! Cine va juca dintre Daniel Bîrligea și Denis Drăguș

Mircea Lucescu a vorbit înaintea duelului cu Kosovo, care va avea loc vineri, 15 noiembrie, de la ora 21:45, pe stadionul „Arena Națională” din București. Publicul larg și-a pus un semn de întrebare asupra atacantului care va începe titular, „tricolorii” bucurându-se atât de prezența lui Denis Drăguș, dar și a .

„Il Luce” a mărturisit că la fiecare acțiune a echipei naționale va aduce 3-4 jucători diferiți, pentru a-i cunoaște. Selecționerul susține că obiectivul este unul clar stabilit, anume calificarea la Campionatul Mondial.

Când a fost întrebat despre postul de titular pe poziția atacantului central, Mircea Lucescu a spus că la echipa națională nu face experimente, iar Daniel Bîrligea trebuie să-și aștepte rândul.

„Eu la fiecare acţiune aduc 3-4 ca să îi cunosc. Şi pe ceilaţi care au un randament bun la club vin şi la echipa naţională. Ei trebuie să se gândească că prezenţa lor aici e extrem de importantă. Ne-am propus o calificare la Campionatul Mondial.

Nu am niciun motiv să schimb jucătorii, am câştigat meciurile până acum. Bîrligea joacă foarte bine la echipa de club, trebuie să aştepte să îi vină rândul şi la echipa naţională. Drăguş ne-a marcat goluri, nu am niciun motiv să schimb jucătorii. Eu nu fac experienţe, experienţe le las altora”, a spus Mircea Lucescu, potrivit .

Apel la fanii români prezenți la meciul cu Kosovo: „Nu aș vrea ca o parte a publicului să creeze probleme”

Mircea Lucescu e conștient de importanța meciului cu Kosovo, în care „tricolorii” și-au propus un singur lucru, anume victoria. Selecționerul face apel la fanii români din tribune și îi roagă să nu strice spectacolul.

„Il Luce” nu vrea ca suporterii României să recurgă la aceleași lucruri ca fanii din Kosovo. Imnul „tricolorilor” a fost huiduit în deplasarea în statul kosovar, iar în cazul în care românii vor „plăti cu aceeași monedă”, sancțiunile vor fi usturătoare.

„Sper să îi motiveze dacă lucrurile se desfăşoară aşa cum trebuie şi susţinerea publicului va fi pozitivă. Nu aş vrea ca o parte a publicului, acel grup de suporteri care vin la stadion să creeze probleme.

Ei ne-au creat probleme şi în Kosovo. Aici un singur lucru este important, ştim ce înseamnă aceste 3 puncte pentru viitorul fotbalului românesc. Nu avem nevoie de alte aspecte. Avem nevoie să fim o singură echipă, noi şi suporterii”, a completat Mircea Lucescu.