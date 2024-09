Mircea Lucescu a dezvăluit ce a simțit când Mitriță l-a îmbrățișat după gol. „Talentul e capricios”. Cuvinte uluitoare ale olteanului: „Mi-ați dat o nouă viață!

Echipa națională de fotbal a României a reușit luni seară a doua victorie consecutivă sub comanda lui Mircea Lucescu. În fața unui stadion plin, tricolorii au câștigat duelul contra selecționatei lituaniene . a marcat și el pentru România.

Mircea Lucescu: „Talentul este capricios din toate punctele de vedere”

România a bifat un nou succes sub comanda lui Mircea Lucescu, al doilea de la revenirea sa pe banca echipei naționale, însă imaginea serii a fost de departe momentul în care , imediat după ce acesta a dus scorul la 3-1 pentru tricolori.

ADVERTISEMENT

În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, „Il Luce” a explicat cum a reușit de-a lungul carierei să gestioneze problema unor jucători care, deși erau foarte talentați, nu erau și foarte disciplinați. Totodată, Lucescu a transmis că în urma discuției pe care a avut-o cu Mitriță, fotbalistul oltenilor i-a promis ceva.

„Nu e vorba de simțământ aici, era o datorie a mea, atunci când dai de un jucător talentat, pentru că toți jucătorii de mare talent au și ei niște probleme ale lor, eu am avut cele mai bune relații cu acești jucători pentru că i-am înțeles. Că a fost Sergen în Turcia, a fost Dan Lupu aici sau Hagi sau Balaci, eu pe aceștia i-am tratat în mod special pentru că în spatele performanței lor a existat întotdeauna talentul.

ADVERTISEMENT

Talentul este capricios din toate punctele de vedere. Dacă tu ca conducător nu înțelegi lucrul ăsta, pierzi niște jucători foarte valoroși. Atunci, am vorbit și cu Răzvan (n.r. Răzvan Lucescu), mi l-a descris așa cum este, am luat decizia să îl aduc la echipa națională, chiar dacă comportamentul lui nu a fost cel mai bun la echipa națională. Am avut o discuție cu el și înainte de joc și mi-a spus că niciodată nu va mai face greșeala să creeze probleme la echipa națională, că e rezervă sau titular”, a spus selecționerul Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu: „Recunoștința e povara cea mai greu de purtat”

Selecționerul echipei naționale de fotbal a României a descris și gestul pe care l-a făcut Alexandru Mitriță, imediat după marcarea golului de 3-1 în partida cu Lituania. Fotbalistul Universtității Craiova l-a îmbrățisat puternic pe „Il Luce” și i-a transmis că datorită lui are o viață nouă.

ADVERTISEMENT

El a fost convocat în premieră de Mircea Lucescu, după o perioadă în care a lipsit din vizorul echipei naționale.

„Gestul lui mi se pare extraordinar, recunoștința e povara cel mai greu de purtat. Vedeți oameni care ar trebui să fie recunoscători și se duc pe partea cealaltă a străzii, să nu te întâlnească pentru că le e jenă. Lucrurile nu sunt așa. Trebuie să ai un caracter puternic să poți să îți demonstrezi recunoștința. El a făcut acest lucru și mi-am dat seama că are un caracter puternic.

ADVERTISEMENT

A venit la mine, m-a îmbrățișat și mi-a zis: > Este un tip emotiv și toți tipii emotivi dau această impresie de aroganță. Trebuie să ai capacitatea să-i înțelegi și există întotdeauna pericolul să pierzi anumiți oameni considerându-i altfel decât sunt”, a încheiat Mircea Lucescu la FANATIK SUPERLIGA.

Ce I-A SPUS Alex Mitrita CAND L-A LUAT IN BRATE pe Mircea Lucescu