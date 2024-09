Urmează ca România să dispute primul meci din această ediție de Liga Națiunilor împotriva reprezentativei Kosovo. Duelul se va juca la Priștina, vineri, 6 septembrie, de la ora 21:45. Înaintea acestui meci, de a nu-l convoca pe Horațiu Moldovan și a explicat de ce.

Mircea Lucescu a dezvăluit ce i-a transmis Horațiu Moldovan și cum a luat decizia de a nu-l convoca: “Nu regret absolut nimic”

care a avut loc înainte duelului Kosovo – România motivul pentru care nu l-a convocat pe Horațiu Moldovan. Așadar, selecționerul de 79 de ani susține că a decis acest lucru în favoarea portarului.

ADVERTISEMENT

Motivul ține de noul club pentru care Moldovan evoluează, este vorba de Sassuolo. Așadar, în pauza internațională, antrenorul italienilor și-a dorit ca “tricolorul” să se antreneze cu echipa.

Asta pentru ca Horațiu să devină titular al formației din Serie B. Fiind o șansă importantă pentru jucătorul de 26 de ani, Mircea Lucescu a luat decizia ca acesta să rămână alături de Sassuolo pentru a realiza acest lucru.

ADVERTISEMENT

“Asta e hotărârea mea, decizia mea în legătură cu el. Mi-a telefonat, m-a rugat să-l las că vrea să devină titular. Eu vreau să devină titular acolo, i s-a reproșat că n-a jucat din cauza faptului că nu s-a antrenat cu echipa.

Are nevoie să se antreneze cu echipa. Mi-a dat telefon și am considerat că e mai important decât să-l ținem rezervă să rămână și să devină titular la Sassuolo.

ADVERTISEMENT

Ăsta este considerentul pentru care eu l-am lăsat și nu regret absolut nimic. Și-a dat seama că era rezervă. Am vorbit cu antrenorul de la Sassuolo, îl așteaptă să joace.

A fost decizia mea, nu a lui. Dacă-l forțam, venea. Nu vreau să încep acest mandat cu amenințări la adresa jucătorilor. Eu nu sunt antrenor care pedepsește, niciodată n-am făcut asta. Prefer o relație umană pentru a rezolva problemele”, a spus Mircea Lucescu la conferința de presă.

ADVERTISEMENT

Lucescu, despre situația lui Ianis Hagi

“Nu e vorba doar de continuitatea de a juca, mai este vorba și de valoare. Pe Ianis Hagi îl vor toate echipele din România, automat ar fi prezent în echipa națională.

Trece printr-un moment mai dificil, ați văzut ce se întâmplă acolo, dar sunt convins că va reuși să treacă peste acest moment. Noi suntem obligați, trebuie să-l ajutăm și să ajutăm oamenii care sunt în astfel de situații. Ianis Hagi s-a antrenat permanent, Cicâldău nu s-a antrenat ceea ce mi se pare incorect.

Se antrenează cu un preparator, Rus, la fel, într-o situație delicată. Am vorbit cu el de câteva ori, rămâne la Pisa. M-a invitat la meciul lor de cupă când vor juca. Am avut ghinionul unor accidentări, Nedelcearu, mai ales Matei Ilie. O să mă întrebați de tineret, dar tineretul are o misiune foarte importantă, de a califica echipa la turneul final”, a mai spus Lucescu înainte de meciul Kosovo – România.

Mircea Lucescu si Nicolae Stanciu, DECLARATII inainte de Kosovo - Romania: "Ianis Hagi E PREA BUN"