Mircea Lucescu a dezvăluit ce s-a întâmplat între el și Alex Mitriță la ședința tehnică. Exclusiv

Imediat după meci, . A doua zi, selecționerul României a clarificat situația jucătorului printr-o intervenție în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Mircea Lucescu a lămurit situația lui Alexandru Mitriță la echipa națională

Alexandru Mitriță a fost convocat pentru acțiunea din luna septembrie a echipei naționale a României. El a jucat doar 16 minute în amicalul cu Canada, pierdut la scor de neprezentare de „tricolori”, urmând ca meciul cu Cipru să îl privească de pe banca de rezerve.

Mircea Lucescu a intrat în direct la o zi după meciul încheiat la egalitate cu ciprioții și a lămurit situația lui Alexandru Mitriță. „Il Luce” a dezvăluit că a discutat la ședința tehnică cu jucătorul lui Zhejiang FC despre o fază în care nu a luptat pentru recuperarea mingii, în eșecul de acasă cu Canada, neexistând însă vreo altă problemă.

„N-am avut nicio problemă!”

„(n.r. – Dacă a avut vreo problemă cu Mitriță) Nu, absolut deloc, n-am avut nicio problemă. După meciul cu Canada i-am arătat, a fost o fază cu Răzvan Marin, care a preluat o minge din preajma careului nostru, a plecat vreo 40 de metri, în spatele lui era Ahmed, care a plecat într-o viteză extraordinară și l-a deposedat dincolo de mijlocul terenului.

Apoi am dat o imagine cu golul 3 primit de noi, când Mitriță a vrut să recupereze și apoi a abandonat. Și nu a făcut un efort ca să blocheze. Am pus paralel cum a procedat Ahmed și cum a procedat el. Asta trebuie să aducem în fotbalul nostru, determinare și disponibilitate de a te sacrifica!”, a explicat Mircea Lucescu la FANATIK SUPERLIGA.

„Când se întâmplă ceva, Mitriță este de vină!”

Mitriță, deși nu a jucat contra Ciprului, a simțit nevoia ca după meci să vină în fața reporterilor și să își expună punctul de vedere. Jucătorul a precizat clar că nu s-a întâmplat nimic ieșit din comun, în vestiar, între el și selecționerul Mircea Lucescu.

„Încă o dată, vă dau cuvântul că nu s-a întâmplat absolut nimic și că am fost chiar foarte bine, dar mereu când se întâmplă ceva, Mitriță este de vină. Îmi doresc să joc, dar dacă acestea au fost deciziile domnului Lucescu, le respect”, a declarat Alexandru Mitriță, după Cipru – România 2-2.