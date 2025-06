Mircea Lucescu a dezvăluit cum s-a „rupt” Louis Munteanu la naționala mare! Ce spune despre Austria – România și despre numirea lui Cristi Chivu ca antrenor al lui Inter. Video

și a oferit ultimele detalii din interiorul echipei naționale. „Il Luce” a dezvăluit de ce a fost trimis Louis Munteanu la echipa de tineret, a comentat mutarea lui Cristi Chivu la Inter și a analizat partida de sâmbătă seară.

Mircea Lucescu, ultimele noutăți de la echipa națională înaintea partidei cu Austria

Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Mircea Lucescu, a vorbit cu presa pentru ultima dată înainte de meciul cu Austria, ce se poate demonstra decisiv în cazul unui eșec. „Tricolorii” au nevoie cel puțin de un egal pentru a continua să spere la prima poziție din grupă.

Mircea Lucescu a explicat de ce a fost trimis Louis Munteanu la naționala de tineret, a dat detalii despre echipa de start și a vorbit și despre știrea ce a zguduit sportul românesc: numirea lui Cristi Chivu pe banca lui Inter.

„Este o echipă care joacă de mult timp împreună. Au o omogenitate de joc și o omogenitate sufletească, aș putea spune. Din păcate, după acea victorie a noastră ei și-au trimis jucători în campionatul Germaniei, la un nivel bun, ai noștri s-au împrăștitat prin lume, dar au revenit cu un spirit bun la echipa națională. Ne cunoaștem unii pe alții și sper ca starea noastră de spirit să ne ajute să echilibrăm experiența pe care o au în campionatul Germaniei și al Italiei.

Ne propunem să riscăm atât cât este nevoie. Nu pot să vorbesc despre calitățile lor, dar să fiți convinși că știm ce vor juca. Este un joc la care ei nu pot renunța, i-am analizat foarte bine. Jucătorii sunt aceiași, să vedem în ce măsură reușim să anticipăm, de asta depinde destinul nostru.

La meciul cu Bosnia am fost furați, arbitrul nu a mai fost convocat de UEFA din acel moment. Nu e vorba doar de pierderea punctelor, ci de stare de spirit care poate fi influențată. Sper că băieții au moralul refăcut. În acest interval scurt cred că am reușit să ajungem la un grup omogen care-și dorește să câștige mâine

Nu are rost să comentez episodul cu Austria de acum 40 de ani. Atunci ei aveau o echipă net mai puternică, însă am câștigat categoric, dar am jucat acasă. Returul de aici, care ne putea aduce calificarea, s-a terminat 0-0 și am ieșit din competiție. Vom vedea cum se vor desfășura lucrurile mâine”, a spus Mircea Lucescu în conferința de presă premergătoare partidei cu Austria.

Ce s-a întâmplat cu Louis Munteanu? Mircea Lucescu a lămurit suporterii

Louis Munteanu, golgheterul SuperLigii României, a fost luat la echipa mare, urmând ca după meciul cu Austria să rămână în slujba lui Daniel Pancu pentru EURO U21 din Slovacia, Mircea Lucescu a lămurit situația și a vorbit și despre zvonurile primului „11”:

„Echipa care va juca mâine nu are nicio legătură cu ceea ce a apărut în presa de la noi. Fiecare își propune o anumită formulă de echipă, dar noi vom ține cont de ceea ce s-a întâmplat în această perioadă de pregătire.

Louis a rămas să tragă la poartă după antrenament și a făcut o exagerare. Se prezentase foarte bine, însă din păcate s-a întâmplat asta și l-am trimis la echipa U21, sperăm să se refacă pentru meciul cu Italia. Nu e adevărat că nu a ascultat de mine sau ce a mai apărut prin presă. E o leziune ușoară, nu e ceva grav, dar exista pericol să recidiveze”, a dezvăluit „Il Luce”

Mircea Lucescu a comentat numirea lui Cristi Chivu pe banca lui Inter Milano

„Cristi Chivu merită din plin! Tinerețea, experiența în campionatul Italiei și mai ales ultimul rezultat cu Parma, unde a avut adversari foarte puternici, au însemnat foarte mult. Aceste lucruri i-au dat dreptul să antreneze după ce Inzaghi a plecat. Nu îi va fi ușor, sunt convins că o întreagă generație de copii va începe să țină cu Inter Milano.

Are niște alegeri de făcut pentru că ultimul meci a fost 0-5. Sper să fie inspirat să ia cele mai bune decizii și să continue performanța ca jucător în cea de antrenor în Serie A”, a analizat selecionerul naționalei

Andrei Burcă, mândru de suporterii români

Alături de Mircea Lucescu, Andrei Burcă, fundașul echipei naționale, a fost prezent la conferința de presă și a spus câteva cuvinte despre partida foarte importantă pe care o vor juca sâmbătă seară:

„Este o competiție lungă, mai sunt multe meciuri de jucat. Noi am pregătit ceva și suntem pregătiți să punem în practică tot ce am lucrat în această perioadă. Când joci pentru „tricolor”, mereu va exista presiune, nu contează ce adversar ai în față.

Sincer, sunt uimit pentru că știu că s-au vândut foarte repede bilete și mă bucur că vor fi așa mulți români în tribună. Avem experiența din Germania, când am umplut stadioanele. Mereu a fost „Zidul Galben” în spatele nostru când eram pe teren.

Sunt o echipă care lucrează de mult timp împreună. Mulți jucători evoluează în Bundesliga. I-am analizat foarte bine și putem să le contracarăm jocul direct pe care vor să-l impună”, a declarat Burcă la conferința de presă.