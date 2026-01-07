Sport

Mircea Lucescu a dezvăluit motivul pentru care nu a mers în cantonamentul din Antalya

Mircea Lucescu a oferit primele declarații după ce a ales să nu se deplaseze în Antalya pentru perioada de pregătire a echipelor din SuperLiga. Care a fost motivul
Ciprian Păvăleanu
07.01.2026 | 12:21
Mircea Lucescu a dezvaluit motivul pentru care nu a mers in cantonamentul din Antalya
Mircea Lucescu a dezvăluit motivul pentru care nu a mers în cantonamentul echipelor românești din Antalya. Foto: Hepta.ro
Așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, Mircea Lucescu nu s-a prezentat în Antalya pentru stagiul de pregătire al echipelor românești, însă și-a trimis secunzii pentru a urmări jucătorii cu atenție. Selecționerul României a dezvăluit care a fost motivul din spatele deciziei.

De ce nu a mers Mircea Lucescu în Antalya

Formațiile din SuperLiga României au preferat, ca de obicei, să meargă în Turcia pentru a-și pregăti partea a doua a sezonului. FCSB, Rapid, Dinamo, Universitatea Craiova, U Cluj, Hermannstadt, FC Argeş, Petrolul, Csikszereda şi Metaloglobus au ales să efectueze cantonamentul de iarnă în Antalya.

Mircea Lucescu nu s-a deplasat momentan în Turcia și a explicat care a fost adevăratul motiv. Exact așa cum FANATIK a dezvăluit, selecționerul echipei naționale a decis să rămână acasă din cauza unor probleme minore de sănătate:

„Eu nu m-am dus în Antalya pentru că nu m-am simțit foarte bine, atâta tot. Îi aștept pe băieți să vină, apoi mă voi duce unde va trebui să mă duc. Este totul foarte clar”, a declarat Mircea Lucescu, conform digisport.ro.

Cu toate acestea, Mircea Lucescu ar putea să meargă în Antalya în următoarele zile, întrucât situația sa medicală s-a îmbunătățit considerabil. Selecționerul „tricolorilor” ar putea ajunge în Turcia la timp pentru amicalul de lux al lui FCSB cu Beșiktaș, programat pe 9 ianuarie.

Mircea Lucescu a început pregătirile pentru barajul din luna martie

Deși nu a putut ajunge în cantonamentul echipelor românești, Mircea Lucescu „are ochi” în Antalya prin colaboratorii săi: Ionel Gane, Florin Constantinovici și Marius Niculae. Chiar și dacă nu va mai ajunge în Turcia, întrucât perioada de pregătire nu va fi una foarte lungă, el va aștepta echipele să se întoarcă acasă pentru a putea începe să analizeze posibilitățile pentru selecția din luna martie.

La barajul pentru Campionatul Mondial din 2026, România va întâlni în primă fază naționala Turciei, o echipă extrem de puternică. În cazul în care „tricolorii” vor ieși victorioși, atunci ei vor mai trebui să câștige o partidă contra învingătoarei dintre Slovacia și Kosovo.

Ce a spus Mircea Lucescu despre transferul lui Louis Munteanu în Statele Unite

Louis Munteanu este una dintre speranțele României în ceea ce privește poziția de atacant, însă el a ales să se transfere într-un campionat mult mai puțin competitiv decât cele din vestul Europei și riscă să nu mai fie convocat la echipa națională:

„A făcut un transfer foarte bun pentru el, din punct de vedere financiar. Excelent. Poate că din punct de vedere profesional va avea ceva de suferit la început. Depinde doar de el cum se va antrena, cum se va pregăti. Campionatul din MLS a început să crească. Faptul că în ultimul timp a avut probleme cu clubul și cu oamenii din jur a contat în evoluțiile lui. Acum, fiind mulțumit și cu salariul, și cu transferul îi poate da o stare foarte bună și îl poate ajuta.

(n.r. dacă un transfer în Europa ar fi fost mai potrivit) Fiecare decide asupra viitorului său. Nimeni nu poate obliga un jucător să facă ceva ce nu își dorește. (n.r. dacă va fi afectată convocarea la națională) Nu are nicio legătură, vom vedea ce se întâmplă, joacă, nu joacă”, a spus Mircea Lucescu, pentru digisport.ro.

