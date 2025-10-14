Mircea Lucescu a dezvăluit secretul victoriei la 36 de ore după România – Austria 1-0: „Îi puteam bate doar cu mintea!”

, în cadrul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026. și a vorbit despre rezultatul uriaș obținut de „tricolori”. Care a fost, de fapt, secretul victoriei.

Ce a încercat Mircea Lucescu să creeze la echipa naționala înaintea meciului cu Austria

Mircea Lucescu a vorbit despre strategia sa la echipa națională înaintea jocului cu Austria. Selecționer a explicat cum a pregătit jocul și pe ce s-a bazat, enumerând mai multe aspecte importante pe care le-a identificat până acum în fotbal.

„Am încercat să văd care sunt cele mai puternice echipe naționale. Sunt cele care pleacă de la vârsta de 12-13 ani, împreună evoluează în toate competițiile europene, și rămân împreună și sunt construite ca o echipă de club. Eu, echipa națională în anul 1984 am construit o echipă de club, 17 meciuri internaționale pe an am avut. Pentru că altfel nu poți să faci o omogenitate care să îți permită să fii la fel de bun ca și adversarul. Deci ăsta ar fi primul aspect.

Al doilea aspect ar fi acela al jucătorilor care evoluează în același campionat, că e mai ușor de controlat. De exemplu, echipa Albaniei. Cea mai mare parte a jucătorilor evoluează în campionatul Italiei, chiar dacă divizia B. E o omogenitate. În afară ai un stil și un anumit mod de a interpreta fotbalul, agresiv. Divizia B e cea mai grea divizie posibilă, divizia B italiană. Au venit și i-au bătut pe sârbi. Au bătut cu această forță extraordinară, cu această agresivitate pozitivă în joc.

Al treilea ar fi echipa națională care se bazează pe două cluburi puternice sau trei cluburi puternice, cum era pe vremuri. Dar în continuare există, și mai ales echipele care luptă pentru titlu și au mai mulți jucători din țara respectivă. Deci asta formează o echipă foarte bună. Îți poți face o echipă extraordinară din jucători care joacă la cele mai mari echipe cu un spirit dirijat doar spre performanță, spre victorii și care atunci când se întoarce la echipa națională apără prestigiul țării respective, dar apără și prestigiul lor personal”, a spus inițial Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu, despre mentalitatea jucătorilor de excepție. Cum se poate face performanță, de fapt

Experiența de necontestat a lui Mircea Lucescu își spune cuvântul. „Il Luce” a spus care este, de fapt, mentalitatea fotbaliștilor care reușesc să facă performanță la cel mai înalt nivel.

„Sunt jucători care nu își pot permite să piardă. L-ați văzut pe Ronaldo, cum stătea întins pe gazon la o finală de cupă din Arabia Saudită și plângea pentru că pierduse. Messi, când pierdea, se ascundea undeva și plângea. Ei sunt jucători de excepție. Ei nu pot să scadă sub un anumit prag al valorilor.

Noi n-am știut să facem trecerea de la echipa de tineret la echipa mare. Una este să joci cu jucători de aceeași vârstă, alta e ca tu la 18-19 ani să joci cu cel de 30, care a acumulat o experiență extraordinară de joc și care te pune în mare dificultate. Trebuie să fie foarte atent cum să promovezi jucătorii pentru a ajunge la nivelul unei performanțe de echipe naționale!”, a mai spus Mircea Lucescu.

Singura armă a României pentru a o învinge pe Austria

Mircea Lucescu și-a continuat apoi discursul vorbind despre cea mai de preț armă pe care România a avut-o în disputa cu Austria. „Il Luce”, pe lângă talentul jucătorilor săi, a mizat foarte mult și pe aspectul mental.

„Sigur că și la meciul ăsta m-am gândit cu ce mijloace putem noi să compensăm forța acestor jucători. Ca să poată să înțeleagă și lumea, în fotbal trebuie să te bazezi foarte mult pe talent. Talentul este ceva de excepție. Toată lumea trebuie să susțină talentul, pentru că ăsta poate să creeze situații neprevăzute și extrem de favorabile. Vedeți că în momentul de față, în fotbalul european, mondial, au pătruns masiv jucătorii proveniți din Africa, pentru că au niște calități naturale, cu totul și cu totul deosebite. Viteza, prin antrenamente, o poți ameliora, poți să ai cu 10%, 15%. Cu rezistența fizică, o poți duce cu cel puțin 20-25% mai mult, dar cu mintea, cu aspectul mental, asta înseamnă 40-45%.

De exemplu, Popovici, mental i-a bătut pe toți ceilalți. Atât de puternic este mental, pentru că altfel fizic sunt toți cam la fel. Dar a știut să-și organizeze și pregătirea și viața și toate cele care l-au înconjurat pentru a-l duce la performanță supremă. De exemplu, la tenis, nu cu puterea lui mentală a reușit să ajungă Ilie Năstase la nivelul ăla, ci cu talentul, dar astea sunt rarități. Halep, o putere mentală extraordinară, și s-a pregătit pe direcția pe care ea credea că o poate ajuta. O rezistență senzațională. Am umblat în primul rând la mintea jucătorilor mei.”, a mai spus selecționerul României.

Alex Chipciu, dat ca exemplu de Mircea Lucescu

Unul dintre fotbaliștii care l-au impresionat pe Mircea Lucescu la partida cu Austria a fost veteranul Alexandru Chipciu, după ce depusese un efort uriaș. Ce a spus selecționerul despre fotbalistul lui U Cluj.

„Chipciu, un băiat educat, un băiat pregătit, instruit, o experiență extraordinară la 36 de ani. El a sintetizat cel mai bine ceea ce s-a întâmplat la acest meci. A zis că am știut atât de bine tot, încât n-am avut niciun fel de probleme să anticipez adversarii și în același timp să-și pună în valoare calitățile lui.

E pentru prima dată când mi se întâmplă, de când am venit la echipă națională, când jucătorii duc în teren în proporție de 80-90%, tot ceea ce noi am discutat, tot ce le-am transmis!”, a punctat Mircea Lucescu.

Victoria cu Austria, în top 3 în cariera lui Mircea Lucescu

La 80 de ani, Mircea Lucescu a trecut printr-o mulțime de meciuri în cariera sa, iar acum a alcătuit top 3 al partidelor în calitate de selecționer al României. Unde a plasat victoria cu 1-0 contra Austriei.

„Victoria asta cu Austria prinde top 3. Pentru mine, cel mai important meci a fost în 1969 când am bătut Portugalia, locul 3 la Campionatul Mondial din 1966. Deci am bătut atunci pe Portugalia și ne-am dus la Campionatul Mondial.

Al doilea a fost în 1983 cu Italia, când am bătut campioana lumii și tot așa cu mintea am învins. A fost o demonstrație de forță mentală. Adică nu au mișcat. Ar fi putut fi meciul cu Irlanda, dar i-am pierdut cu o săptămână înainte pe Ștefănescu, pe Cămătaru, pe Balaci.

Meciul cu Austria urcă pe locul 3 în cariera mea. Ținând cont de contextul în care tot ce se întâmplă în fotbalul nostru și ce s-a întâmplat cu toate accidentările, cu toate supărările, cu toate pierderile de jucători. Ar mai putea fi meciul 4-0 cu Austria, atunci pe Ghencea, când am plecat. Era echipă mare de tot”, a concluzionat Mircea Lucescu la FANATIK SUPERLIGA.