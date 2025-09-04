Mircea Lucescu a făcut anunțul despre transferul lui Ianis Hagi, dezvăluit exclusiv de Fanatik: „Am vorbit cu el aseară”. Putea fi coleg cu Blănuță!

Ianis Hagi și-a găsit în sfârșit echipa după câteva săptămâni extrem de complicate. Mircea Lucescu nu l-a convocat pe mijlocașul român pentru duelurile cu Canada și Cipru, însă a vorbit despre viitorul fotbalistului, în care are în continuare foarte mare încredere.
După plecarea de la Rangers, Ianis Hagi și-a căutat un nou angajament. Mijlocașul își va continua cariera în Turcia, la Alanyaspor, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Fiul lui Gică Hagi speră să își ridice rapid nivelul pentru a reveni în cel mai scurt timp la echipa națională.
Mircea Lucescu a vorbit pe larg despre situația fotbalistului român. Selecționerul primei reprezentative se bucură că Ianis Hagi va juca în Turcia și a dat de înțeles că mijlocașul a primit și alte oferte în ultima perioadă.
Ba mai mult, Ianis Hagi putea fi coleg la Dinamo Kiev cu Vladislav Blănuță. Mircea Lucescu, fostul antrenor al echipei din capitala Ucrainei, a precizat că fotbalistul român a primit o ofertă de acolo, însă a ales până la urmă campionatul Turciei.
„Am vorbit cu el aseară, bine că a găsit echipă. E bine că a găsit ceea ce și-a dorit, pentru că au fost discuții. La un moment dat am intervenit și eu. Nu a vrut la Rapid, cu Dinamo Kiev. Frații Surkis și-l doreau, dar a ales asta și e foarte bine. E foarte bine și e excelent. Am vorbit aseară cu el. Din momentul ăsta te gândești doar la ce ai făcut. Te aștept în momentul în care începi să joci. Regretă că nu a găsit mai devreme ceea ce îi convenea și să vină la națională.
Campionatul Turciei este cel mai important după cele cinci mari. Sunt jucători foarte buni, multă experiență, entuziasm fantastic. A făcut o treabă bună, ducându-se într-un campionat care stimulează, așa cum s-a întâmplat cu foștii noștri jucători români. A ales un campionat bun”, a declarat Mircea Lucescu la conferința de presă.