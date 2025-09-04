Mircea Lucescu a făcut anunțul despre transferul lui Ianis Hagi, dezvăluit exclusiv de Fanatik: „Am vorbit cu el aseară”. Putea fi coleg cu Blănuță!

Ianis Hagi și-a găsit în sfârșit echipa după câteva săptămâni extrem de complicate. Mircea Lucescu nu l-a convocat pe mijlocașul român pentru duelurile cu Canada și Cipru, însă a vorbit despre viitorul fotbalistului, în care are în continuare foarte mare încredere.

ADVERTISEMENT

Ianis Hagi merge în Turcia. Ce spune Mircea Lucescu despre mijlocașul român

După plecarea de la Rangers, Ianis Hagi și-a căutat un nou angajament. Fiul lui Gică Hagi speră să își ridice rapid nivelul pentru a reveni în cel mai scurt timp la echipa națională.

Mircea Lucescu a vorbit pe larg despre situația fotbalistului român. Selecționerul primei reprezentative se bucură că Ianis Hagi va juca în Turcia și a dat de înțeles că mijlocașul a primit și alte oferte în ultima perioadă.

ADVERTISEMENT

Mircea Luescu: „E foarte bine și e excelent. Am vorbit aseară cu el”

. Mircea Lucescu, fostul antrenor al echipei din capitala Ucrainei, a precizat că fotbalistul român a primit o ofertă de acolo, însă a ales până la urmă campionatul Turciei.

„Am vorbit cu el aseară, bine că a găsit echipă. E bine că a găsit ceea ce și-a dorit, pentru că au fost discuții. La un moment dat am intervenit și eu. Nu a vrut la Rapid, cu Dinamo Kiev. Frații Surkis și-l doreau, dar a ales asta și e foarte bine. E foarte bine și e excelent. Am vorbit aseară cu el. Din momentul ăsta te gândești doar la ce ai făcut. Te aștept în momentul în care începi să joci. Regretă că nu a găsit mai devreme ceea ce îi convenea și să vină la națională.

ADVERTISEMENT

Campionatul Turciei este cel mai important după cele cinci mari. Sunt jucători foarte buni, multă experiență, entuziasm fantastic. A făcut o treabă bună, ducându-se într-un campionat care stimulează, așa cum s-a întâmplat cu foștii noștri jucători români. A ales un campionat bun”, a declarat Mircea Lucescu la conferința de presă.