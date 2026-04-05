Vești teribile: Mircea Lucescu e în comă la Terapie Intensivă! Medicii fac eforturi disperate. Ministrul Sănătății: „Este în stare critică”. Update

ADVERTISEMENT

Problemele medicale nu s-au terminat pentru Mircea Lucescu. Antrenorul a făcut infarct chiar în dimineața zilei de vineri, 3 aprilie, când trebuia să fie externat de la Spitalul Universitar din București. SUUB a anunțat că starea pacientului Mircea Lucescu s-a înrăutățit sâmbătă seara, iar fostul selecționer a ajuns din nou la Terapie Intensivă. FANATIK a aflat că situația este una extrem de gravă pentru cel mai titrat antrenor român.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat duminică seară, la , că starea de sănătate a lui Mircea Lucescu este, din păcate, una critică. „Din păcate, este în stare critică. Informaţiile pe care le am şi sigur pe care le pot spune public, acestea sunt. Este la ATI, este în stare critică, s-a degradat în ultimele 24-48 de ore din punct de vedere medical”, a declarat ministrul Sănătăţii.

ADVERTISEMENT

Acesta a precizat că Lucescu este îngrijit, la terapie intensivă. „Mi-e greu să mă pronunţ sau să speculez cu privire la prognosticul medical”, a mai arătat Alexandru Rogobete, despre starea antrenorului în vârstă de 80 de ani.

Ilie Năstase, fostul mare jucător de tenis din România, a fost prezent duminică la finala turneului Țiriac Open. La finalul duelului, acesta a fost întrebat de reporter dacă a vorbit cu apropiații lui Mircea Lucescu și dacă are informații suplimentare legate de starea antrenorului, iar Nasty a precizat că îi dorește multă sănătate.

ADVERTISEMENT

„Nu mă întrebați, că nu știu exact. Eu văd comentarii în fiecare zi, diferite, și nu vreau să mă pronunț. Cineva spune într-un fel, cineva în altul. Trebuie să știu de la soția lui. Nu știu, nu am fost acolo, nu am vorbit cu el, cu familia. Îi doresc să fie bine!”, a declarat Ilie Năstase.

ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat, pe surse medicale, că Mircea Lucescu se află în comă. Situația fostului selecționer este foarte gravă după ce, în noaptea de sâmbătă spre duminică, a fost transferat la ATI, din cauza faptului că starea de sănătate i s-a înrăutățit peste noapte. Medicii de la Spitalul Universitar de Urgență fac eforturi disperate pentru a-i salva viața lui „Il Luce”.

ADVERTISEMENT

Simona Halep, campioană la Roland Garros și Wimbledon, este alături în aceste momente de fostul selecționer Mircea Lucescu. Fosta mare jucătoare de tenis s-a interesat de situația celui mai titrat antrenor român și a mărturisit că, la un moment dat, chiar și marii campioni trebuie să se retragă din activitate.

“Îmi pare tare rău, sunt la zi cu tot ce se întâmplă cu dânsul. Îi doresc multă sănătate. Uneori vine momentul să spunem stop sportului. Ştiu că pasiunea dumnealui pentru a face multe pentru fotbalul românesc este foarte mare şi îl înţeleg pe de-o parte, dar prioritatea acum este sănătatea dânsului şi suntem cu toţii alături de el”, a spus „Simo”, conform .

ADVERTISEMENT

Situația medicală a lui Mircea Lucescu nu arată deloc bine. Medicii fac eforturi enorme pentru a-i salva viața fostului selecționer, iar în acest context Federația Română de Fotbal a venit cu o postare în care se arată alături de antrenor. Printr-un joc de cuvinte bine ales, FRF a transmis că toate gândurile bune se îndreaptă spre „Il Luce”.

„Există uneori momente în fotbal când scorul de pe tabelă nu mai contează, iar singura victorie pentru care luptăm este cea a vieții. Astăzi e unul dintre acele momente, iar gândurile noastre, ale tuturor, se îndreaptă către omul care a modelat destine, a construit generații și a pus România pe harta mare a fotbalului mondial.

Suntem o echipă, o singură inimă, iar inima aceasta bate astăzi pentru dumneavoastră! Dorim să putem să vă transmitem toată energia și forța de care aveți nevoie. Luptați, domnule Lucescu!”, s-a arătat în postarea oferită de Federația Română de Fotbal.

La Spitalul Universitar s-a prezentat și Mihai Stoichiță, oficialul FRF și unul dintre apropiații lui Mircea Lucescu. Acesta era vizibil afectat. Reporterul FANATIK l-a surprins scăpând la un moment dat bani pe jos. Ajuns în fața ușilor, Stoichiță a întrebat de etajul la care se află „Il Luce”.

Mihai Stoichiță, dărâmat la sosirea la Spitalul Universitar

Mircea Lucescu trece prin momente grele, fostul selecționer aflându-se în comă. Familia lui „Il Luce” a ajuns la Spitalul Universitar de Urgență din București și speră ca antrenorul să treacă cu bine de clipele dificile. FANATIK l-a surprins și pe Mauru Mugur Onofrei, omul de încredere a lui Lucescu, în parcarea unității medicale.

Mauru Mugur Onofrei, alături de Mircea Lucescu la Spitalul Universitar de Urgență

Duminică dimineață, ca urmare a interesului manifestat pentru situația fostului selecționer Mircea Lucescu, Spitalul Universitar de Urgență București a venit cu un nou anunț. În noaptea de sâmbătă spre duminică, starea de sănătate a celui mai titrat antrenor român s-a înrăutățit, iar „Il Luce” a fost din nou transferat la ATI.

”Facem următoarele precizări de interes, ca urmare a atenției publice manifestate: Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secția de cardiologie. Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament.

Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă. În prezent, nu sunt elemente noi de evoluție! Vom reveni public dacă situația va impune acest lucru. facem apel la respectul tuturor pentru intimitatea și demnitatea oricărui pacient internat în SUUB”, a fost anunțul spitalului din București.

Cătălin Cîrstoiu, managerul Spitalului Universitar de Urgență București, a venit cu noi detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecționerul României a suferit un infarct, vineri, 3 aprilie. Conform anunțului venit de la SUUB, starea lui „Il Luce” a evoluat firesc pentru boala pe care o are.

„Având în vedere interesul firesc manifestat în spațiul public facem precizarea că evoluția pacientului este firească patologiei existente, cu o dinamică pozitivă. SUUB va comunica oficial orice element de interes public, dacă va fi necesar, făcând apel la respectarea demnității și intimității individuale a fiecărui pacient”, se arată în anunțul transmis de Prof. Dr. Cîrstoiu.

Vești îmbucurătoare despre starea lui Mircea Lucescu. Fostul selecționer al României a suferit un infarct vineri dimineață, pe 3 aprilie. Medicii au reușit să îl salveze și să îl stabilizeze. Din informațiile FANATIK, antrenorul s-a trezit și a reușit să mănânce. Mai mult, acesta a făcut o listă de obiecte de care are nevoie în zilele următoare, pe care i-a transmis-o Ioanei, soția nepotului său, Matei.

Pe lângă asigurările pe care le-a dat că Mircea Lucescu este conștient și cooperant, Cătălin Cîrstoiu a specificat pentru FANATIK că fostul selecționer al României a suferit un singur infarct și nu două, cum s-a vehiculat informația în spațiul public.

Ultimele detalii de la Spitalul Universitar din București vin din partea doctorului Cătălin Cîrstoiu, care spune că Mircea Lucescu este stabilizat în aceste momente, conștient și cooperant.

„Revenind la comunicatul inițial al SUUB, precizăm că în momentul actual pacientul este supus tratamentului cardiologic de specialitate, fără a interveni elemente noi de patologie. Pacientul este stabil, conștient și cooperant cu personalul medical. Precizăm că vom interveni public dacă apar elemente noi în evoluție”, a transmis Prof. Dr. Cîrstoiu, directorul Spitalului Universitar.

Mircea Lucescu continuă să aibă probleme, iar în jurul prânzului ar fi suferit al doilea infarct, venit la câteva ore după cel de dimineață, notează . Medicii au reușit, însă, să-l stabilizeze momentan pe fostul selecționer, spun informațiile obținute de FANATIK.

Mircea Lucescu a făcut tromboză pe stent, adică s-a format un cheag de sânge care a avut nevoie de o intervenție a medicilor. Aceștia au revascularizat stentul.

: „Nu știu nimic. Aflu acum pentru prima dată. Având în vedere starea lui medicală, cel mai indicat este să vorbiți cu familia. Familia este acolo cu el oră de oră, dar eu chiar nu știu nimic”, a afirmat acesta, conform .

Ultimele detalii despre starea lui Mircea Lucescu au fost oferite și de către cei de la Spitalul Universitar București, care au emis un comunicat de presă. Aceștia au dezvăluit că „Il Luce” a făcut, dimineață, un infarct, iar acum este sub atenta supraveghere a medicilor, starea sa fiind una stabilă. Acesta nu va mai fi externat în cursul zile de vineri, așa cum trebuia, și va rămâne în perioada următoare în spital pentru ca orice pericol sau problemă de sănătate să fie tratată în timp util.

„În cursul dimineții, pacientul a suferit un infarct miocardic acut. A fost preluat de urgență și a beneficiat prompt de intervențiile medicale și terapeutice necesare, conform protocoalelor în vigoare. În prezent, starea acestuia este stabilă, sub monitorizare atentă de specialitate. Pacientul rămâne internat în cadrul Secției de Cardiologie, unde primește îngrijirile medicale adecvate.”, a anunțat Spitalul Universitar de Urgență București.

Mircea Lucescu, infarct chiar în dimineața când trebuia să plece din spital

Ultima săptămână a fost dificilă pentru Mircea Lucescu. Reputatul antrenor , și a avut nevoie de manevre de resuscitare din partea staff-ului medical al naționalei, de față cu fotbaliștii primei reprezentative.

Internat la Spitalul Universitar, unde , Mircea Lucescu a fost supus unui set complet de investigații, în urma căruia s-a luat decizia de a i se pune un defibrilator.

Doar că, în dimineața zilei de vineri, 3 aprilie, când trebuia să fie externat, Mircea Lucescu a suferit un infarct, potrivit . Conform aceleiași surse, starea fostului selecționer, în vârstă de 80 de ani, este foarte gravă. În prezent se află la terapie intensivă, unde medicii se luptă pentru a-l salva.

Problemele nu se opresc pentru Mircea Lucescu

Problemele de sănătate pe care Mircea Lucescu le are au început să se acutizeze în finalul anului trecut, acesta fiind internat în spital în luna decembrie. La scurt timp după ce s-a externat, el a fost nevoit din nou să treacă pragul doctorului, pentru că nu avea o stare bună. Totuși, în ciuda acestor dificultăți, „Il Luce” a insistat să facă tot posibilul pentru a pregăti naționala pentru barajul cu Turcia și a fost pe bancă la duelul de la Istanbul.

De aici i se trag însă și ultimele probleme, asta pentru că la nivel emoțional a fost afectat de eșecul suferit de tricolori și duminică, înainte de amicalul cu Slovacia, când a revăzut partida din Turcia, a avut o stare de rău și a fost internat la Spitalul Universitar, acolo unde se află și acum. Veștile erau bune după intervenția de marți, când i s-a montat un defibrilator, starea de sănătate fiind una din ce în ce mai ok, înainte de infarctul suferit vineri dimineață.