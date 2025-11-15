Mircea Lucescu a făcut praf arbitrajul și stadionul de la Zenica după Bosnia – România 3-1: „ O rușine! Marius Marin are urechea sfârtecată, e cusut!”

ADVERTISEMENT

Meciul de la Zenica a reprezentat capăt de drum pentru România în drumul către locul secund din grupa preliminară a Campionatului Mondial, ce ar fi adus „tricolorilor” un traseu mult mai facil în baraj. Mircea Lucescu s-a arătat dezamăgit de joc, arbitraj, dar și de condițiile „inumane” de la Zenica.

Mircea Lucescu „a mitraliat” condițiile de joc de la Zenica, dar și arbitrajul. Ce a spus despre o posibilă demisie

Naționala condusă de Mircea Lucescu a pierdut la Zenica, contra Bosniei & Herțegovina, cu scorul de 1-3, cu toate că la pauză conducea pe tabelă. După acest meci, Mircea Lucescu a rămas dezamăgit de arbitrajul lui Michael Oliver, dar și de condițiile de la stadionul „Bilino Polje”.

„Il Luce” nu a dat vina doar pe repriza secundă, în care „tricolorii” au primit trei goluri și au fost întorși pe tabelă, ci și pe lipsa de concentrare la finalizare în prima repriză, când România putea chiar închide jocul dacă ar fi fost mult mai precisă în fața porții, în special prin Dennis Man și Mihăilă. Actualul selecționer nu a vrut să comenteze o posibilă plecare înainte de barajul din luna martie:

„E un meci pe care l-am pierdut din cauza prestației din repriza secundă și din cauza lipsei de concentrare din prima repriză, când trebuia să înscriem mai mult. Arbitrul a lăsat jocul prea liber, Marius Marin are urechea sfârtecată și este cusut chiar acum. Lui Drăguș îi dă roșu. Într-adevăr a ridicat piciorul, dar ăla vine din spate peste piciorul lui. A simulat, după care arbitrul nici nu s-a gândit. A scos imediat cartonașul roșu și l-a dat. Nu se poate juca în condițiile astea, iar din momentul ăla am cedat în toate duelurile. Chiar și în duelurile pe care le-am câștigat, tot ei au câștigat prin arbitraj.

S-a instaurat puțină teamă și am jucat cu mingi lungi, care i-au avantajt pe ei. Împinși și de public, au venit cu o forță foarte mare și disproporționată față de noi. La Drăguș, dacă te uiți, el trebuia să pună corpul și nu să ridice piciorul sus, dar adversarul vine din spate. Nu a fost o lovitură, el era la minge. Adversarul a venit cu capul, a simulat, iar arbitrul i-a arătat roșu. Și noi am arătat copilărie în interpretarea unor momente de joc. La primul gol trebuia să scoatem mingea afară. Mihăilă trebuia să dea mingea afară.

O rușine când mă uit în ce hal de stadion jucăm. Jucătorii nu aveau unde să se încălzească. Dacă noi suntem așa cum au strigat (n.r. – țigani), atunci cum sunt ei în condițiile pe care le au? E imposibil să joci în aceste condiții inumane. Nu mă întrebați dacă rămân, că nu vă răspun nimic!”, a spus Mircea Lucescu după Bosnia & Herțegovina – România 3-1, conform

Barajul din Liga Națiunilor rămâne ultima speranță a României

iar ultimul culoar ce-i poate duce pe tricolori la un turneu final al Campionatului Mondial după aproape trei decenii este barajul oferit de Liga Națiunilor.

„Tricolorii” au obținut această oportunitate după ce au câștigat grupa din Liga C a UEFA Nations League, din care au mai făcut parte Kosovo, Cipru și Lituania. Deoarece a terminat grupa preliminară pe locul trei, România nu va fi decât în ultima urnă pentru tragerea la sorți a semifinalelor barajului, iar acest lucru se traduce prin faptul că va juca meciul în deplasare împotriva unei naționale puternice precum Italia, Turcia, Polonia sau Ucraina.

însă în urma acestei înfrângeri România a terminat matematic pe poziția a treia, în timp ce bosniacii se vor lupta într-un meci direct cu Austria pentru calificarea directă la Campionatul Mondial ce va avea loc în SUA, Mexic și Canada.