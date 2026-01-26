Sport

Mircea Lucescu a fost externat! Cum se simte selecționerul naționalei României

Selecționerul României, Mircea Lucescu, a fost externat după ce a ajuns la spital din cauza unei răceli puternice. Care este starea antrenorului înaintea barajului decisiv cu Turcia.
Alex Bodnariu
26.01.2026 | 16:17
Selecționerul naționalei de seniori a României, Mircea Lucescu, a fost externat. Antrenorul, în vârstă de 80 de ani, a contractat o răceală puternică, iar medicii l-au monitorizat îndeaproape preț de câteva zile.

După o serie de analize, medicii au decis că starea de sănătate a lui Mircea Lucescu este una mult mai bună, iar selecționerul naționalei României a fost externat din spital. Conform Gazeta Sporturilor, antrenorul ia în calcul să își facă un control și la un spital din străinătate.

În urmă cu mai mulți ani, Mircea Lucescu a suferit un preinfarct. Se întâmpla pe vremea când acesta o pregătea pe Șahtior Donețk. Din acel moment, tehnicianul își face periodic controale cardiace pentru a preveni orice problemă de sănătate, întrucât a ajuns la o vârstă înaintată.

Turcia – România, meciul anului pentru naționala lui Mircea Lucescu

Selecționerul speră să fie în cea mai bună formă în luna martie, atunci când România va juca poate cel mai important meci din ultimii ani. Tricolorii își vor măsura forțele cu Turcia, la Istanbul, în barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial de fotbal din 2026.

La prima vedere, Turcia pleacă cu prima șansă. Mircea Lucescu cunoaște însă foarte bine fotbalul din acea regiune. A stat pe banca primei reprezentative și a avut performanțe notabile la echipe de tradiție din Turcia și speră ca experiența sa să fie decisivă.

Mai important este ca jucătorii tricolori să fie apți pentru duelul de la baraj. Aproape la fiecare interviu și conferință de presă, selecționerul le-a transmis elevilor săi că timpul este unul scurt și că au nevoie să joace meci de meci pentru echipele de club.

