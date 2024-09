Mircea Lucescu a ieșit basma curată din procesul cu Finanțele pentru baza ”Pro Rapid”. Câți bani are de primit

Selecționerul Mircea Lucescu (79 de ani) a ieșit cu bine din lungul proces cu Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, în care a fost implicat după intrarea în faliment a Asociația Pro Rapid.

Mircea Lucescu a ieșit basma curată din procesul cu Finanțele pentru baza ”Pro Rapid”

Judecătorii de la Secţia a-VII-a Civilă a Tribunalului București au decis joi, 26 septembrie, că procesul trebuie să se încheia în faza în care se află, deoarece s-a constat perimată cererea de chemare în judecată formulată de către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti.

Soluția pe scurt formulată de Tribunalul București, pe portajul : ”Admite excepţia perimării cererii, excepţie invocată de pârâtul Copos Gheorghe. Constată perimată cererea de chemare în judecată formulată de către reclamantul Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti în reprezentarea Administraţiei Sector 1 a Finanţelor Publice.

Obligă reclamantul la plata către pârâtul Lucescu Mircea a sumei de 3.570 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la pronunţare, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi 26.09.2024”.

După intrarea în faliment, ANAF a pus sechestru pe baza ”Pro Rapid”, la data de 8 octombrie 2015, pentru datoriile imense pe care clubul le avea la bugetul statului. Fiscul a încercat să recupereze de la membrii Asociației Pro Rapid datorii în valoare totală de 17.570.946 de lei, aproximativ 3,5 milioane de euro.

Baza ”Pro Rapid” construită în 1997 a ajuns în visteria statului după . Cantonamentul din Bucureștii Noi preluat de Ministerul Transporturilor și dat în administrare Clubului Sportiv Rapid.

Il Luce fost târât în proces ani de zile alături de alți opt foști membri ai Asociației Pro Rapid: George Copos, Viorel Cauc, Iulian Tudosie (decedat), Nicolae Cristea, Virgil Lenacu, Eugen Bar, Ion Moraru, Nicușor Constantinescu. Dosar a avut ca obiect atragerea răspunderii pentru intrarea în faliment.

Mircea Lucescu ar fi preluat Rapid dacă recupera baza ”Pro Rapid” de la Ministerul Transporturilor

Mircea Lucescu a avut două mandate la Rapid, 1997–1998 și 1999–2000, iar după ce s-a întors din Ucraina a încercat să convingă Ministerul Transporturilor (MT) să redea echipei de fotbal Rapid baza ”Pro Rapid”.

Il Luce a dezvăluit că înainte să preia echipa națională a României a purtat discuții cu oficialii MT, și era decis să antreneze din nou formația din Giulești dacă ar fi putut face antrenamentele la ”Pro Rapid” .

”Înainte am luat în considerare să merg la Rapid. Am fost la Ministerul Transporturilor, am discutat cu secretari de stat, pentru a da fotbalului baza Pro Rapid. O bază în care eu am investit mult, şi sentimental şi material.

Să o dea înapoi pentru că o echipă are nevoie de un loc al ei de pregătire. Dacă vrei să faci performanţă trebuie să te izolezi un pic. Dacă domnul Şucu primea baza Pro Rapid, azi eram antrenor la Rapid.

Dar cei de la minister nu au vrut să dea Pro Rapidul. La Dinamo la fel, puteam să merg, dar fără stadion eu nu pot să merg acolo. Eu nu pot să îmi permit să nu câştig. Mie trebuie să îmi creezi toate condiţiile pentru performanţă. Nu le am, mâine e la revedere”, a explicat Mircea Lucescu, la