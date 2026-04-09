Sport

Mircea Lucescu a ignorat sfatul medicilor pentru naționala României: „Nu am ce să fac. Așa am început, așa termin

09.04.2026 | 06:45
ULTIMA ORĂ
Mircea Lucescu a ignorat sfatul medicilor pentru naționala României. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

O veste tragică a zguduit fotbalul românesc în Săptămâna Mare. Mircea Lucescu s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani. Fostul selecționer era internat la Spitalul Universitar de Urgență din București din 29 martie, după ce a fost preluat de urgență de cadrele medicale în urma unui leșin suferit la un antrenament al „tricolorilor”. La doar nouă zile distanță, „Il Luce” a încetat din viață, iar un bun prieten de-al său a oferit detalii din culise.

Mircea Lucescu a avut o relație specială cu reputatul jurnalist Ovidiu Ioanițoaia. În cea mai recentă intervenție a sa, ziaristul a dezvăluit că i-a recomandat să părăsească echipa națională, însă „Il Luce” nici nu a luat în calcul această variantă. Pe lângă problemele cardiace, fostul selecționer suferea și de leucemie, boală care i-a accelerat sfârșitul.

ADVERTISEMENT

„I-am spus, pentru că doctorii au ezitat: ‘Mircea, vezi că e groasă! Nu ești bine!’, ‘Nu am ce să fac. Așa am început, așa termin’. Am fost și de două ori pe zi la el în vizită la Spitalul Universitar. Imunitatea lui era foarte scăzută. Leucemia a fost cea care i-a grăbit sfârșitul.

Înainte de infarct era în formă. Joi seară, pe la 20 și ceva, era chiar vesel. Mi-a zis că ajunge acasă, face un duș și ieșim la un cappuccino. Nu am mai ieșit”, a declarat Ovidiu Ioanițoaia despre decesul bunului său prieten, Mircea Lucescu, în direct la Prima Sport.

ADVERTISEMENT
Când va fi condus Mircea Lucescu pe ultimul drum

Vineri se vor încheia ceremoniile dedicate dispariției lui Mircea Lucescu, acestea urmând să aibă loc într-o atmosferă sobră și discretă, în două locații. La Biserica Sfântul Elefterie, cortegiul funerar va ajunge pentru slujba de înmormântare programată la ora 10:00, accesul fiind permis doar membrilor familiei și invitaților apropiați.

ADVERTISEMENT
Apoi, la Cimitirul Bellu, ceremonia va continua de la ora 12:20, când vor fi oferite onoruri militare, în semn de omagiu pentru meritele remarcabile ale regretatului antrenor. Înhumarea propriu-zisă va avea loc la ora 13:10. Conform dorinței familiei, accesul publicului va fi restricționat, iar zona din cimitir va fi destinată exclusiv apropiaților.

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
