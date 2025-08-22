Mircea Lucescu a intermediat transferul lui Ianis Hagi la Rapid: „Dan Șucu a făcut un lucru deosebit! L-am rugat personal”

Mircea Lucescu a mărturisit cum a decurs discuția dintre Ianis Hagi și Dan Șucu. Selecționerul României a precizat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că fiul „Regelui” poate semna direct un contract cu Genoa.
Liber de contract de la începutul verii, Ianis Hagi nu și-a găsit o nouă echipă. Cu toate că s-a tot speculat că este dorit de mai multe echipe importante din Europa, internaționalul român nu și-a găsit încă un angajament.
Din această cauză, Hagi Jr. a pierdut convocarea la echipa națională pentru jocul cu Cipru, programat pe 9 septembrie, după cum a anunțat Mircea Lucescu, în direct la FANATIK SUPERLIGA.
Tot selecționerul a dezvăluit că a intermediat discuția dintre Dan Șucu și Ianis Hagi, în urma căreia mijlocașului ofensiv i s-a comunicat că, după câteva luni în tricoul Rapidului, ar urma să facă pasul la Genoa, în Serie A.
Mircea Lucescu chiar l-a încurajat pe fiul „Regelui” să accepte oferta. „Il Luce” este de părere că transferul ar avea un dublu câștig: va crește nivelul SuperLigii, iar fotbalistul își va recăpăta ritmul necesar pentru nivelul din Italia.
„Se pare că există șanse. Există o ultimă posibilitate dacă nu reușește să obțină ce își dorește, pentru a nu pierde continuitatea, să facă un efort și să accepte posibilitatea de a juca, cel puțin 3-4 luni, în condiții diverse.
Mă refer să joace în România cu posibilitatea de a pleca în străinătate. Domnul Șucu a făcut o treabă extraordinară. L-a chemat, a discutat cu el, fă tot ceea ce crezi pentru a ajunge unde îți dorești. Iar dacă vei ajunge în situația să nu mai poți ajunge unde îți dorești, noi suntem de acord să vii la noi. Cu gândul de a trece la Genoa. Contractul îl poate semna direct cu Genoa.
A făcut un lucru deosebit domnul Șucu. Și eu l-am rugat, pentru că nu putem renunța ușor la un jucător cum este Ianis. A avut accidentări, a avut ghinion, și venirea lui în campionatul României ar fi ceva excepțional. A fi un exemplu pentru ceilalți că dacă nu găsesc variante afară să vină și să dea valoare campionatului românesc”, a declarat Mircea Lucescu, în direct la FANATIK SUPERLIGA.