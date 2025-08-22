Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Mircea Lucescu a intermediat transferul lui Ianis Hagi la Rapid: „Dan Șucu a făcut un lucru deosebit! L-am rugat personal”

Mircea Lucescu a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că s-a implicat în posibilul transfer al lui Ianis Hagi la Rapid
Mihnea Ştefan
22.08.2025 | 13:41
Mircea Lucescu a intermediat transferul lui Ianis Hagi la Rapid
EXCLUSIV FANATIK
Mircea Lucescu și Ianis Hagi Foto: colaj Fanatik

Mircea Lucescu a mărturisit cum a decurs discuția dintre Ianis Hagi și Dan Șucu. Selecționerul României a precizat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că fiul „Regelui” poate semna direct un contract cu Genoa.

Ianis Hagi are oferta pe masă de la Rapid

Liber de contract de la începutul verii, Ianis Hagi nu și-a găsit o nouă echipă. Cu toate că s-a tot speculat că este dorit de mai multe echipe importante din Europa, internaționalul român nu și-a găsit încă un angajament.

Din această cauză, Hagi Jr. a pierdut convocarea la echipa națională pentru jocul cu Cipru, programat pe 9 septembrie, după cum a anunțat Mircea Lucescu, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Tot selecționerul a dezvăluit că a intermediat discuția dintre Dan Șucu și Ianis Hagi, în urma căreia mijlocașului ofensiv i s-a comunicat că, după câteva luni în tricoul Rapidului, ar urma să facă pasul la Genoa, în Serie A.

Mircea Lucescu: „Contractul îl poate semna direct cu Genoa”

Mircea Lucescu chiar l-a încurajat pe fiul „Regelui” să accepte oferta. „Il Luce” este de părere că transferul ar avea un dublu câștig: va crește nivelul SuperLigii, iar fotbalistul își va recăpăta ritmul necesar pentru nivelul din Italia.

„Se pare că există șanse. Există o ultimă posibilitate dacă nu reușește să obțină ce își dorește, pentru a nu pierde continuitatea, să facă un efort și să accepte posibilitatea de a juca, cel puțin 3-4 luni, în condiții diverse.

Mă refer să joace în România cu posibilitatea de a pleca în străinătate. Domnul Șucu a făcut o treabă extraordinară. L-a chemat, a discutat cu el, fă tot ceea ce crezi pentru a ajunge unde îți dorești. Iar dacă vei ajunge în situația să nu mai poți ajunge unde îți dorești, noi suntem de acord să vii la noi. Cu gândul de a trece la Genoa. Contractul îl poate semna direct cu Genoa.

A făcut un lucru deosebit domnul Șucu. Și eu l-am rugat, pentru că nu putem renunța ușor la un jucător cum este Ianis. A avut accidentări, a avut ghinion, și venirea lui în campionatul României ar fi ceva excepțional. A fi un exemplu pentru ceilalți că dacă nu găsesc variante afară să vină și să dea valoare campionatului românesc”, a declarat Mircea Lucescu, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Mircea Lucescu a intermediat transferul lui Ianis Hagi la Rapid

Mihnea Ştefan
Mihnea Ştefan
Mihnea Ștefan este editor la Fanatik. A debutat în presă în plin an pandemic și a mai lucrat pentru Sport.ro și ProSport.
