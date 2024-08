Mircea Lucescu a luat decizia în privința lui Alex Mitriță. Reacția în direct a patronului Mihai Rotaru

Din informațiile FANATIK, Mircea Lucescu este pregătit să facă un pas important la echipa națională și a luat o decizie importantă în privința lui Alex Mitriță. , patronul celor de la Universitatea Craiova.

Mircea Lucescu a luat decizia în privința lui Alex Mitriță

Horia Ivanovici l-a anunțat în direct la FANATIK SUPERLIGA pe Mihai Rotaru că Mircea Lucescu s-a hotărât să îl convoace pe Alex Mitriță la echipa națională: “Vă dau o veste bună. O să îl convoace Mircea Lucescu la echipa națională. Vă spun sigur”.

Mihai Rotaru a avut un moment de pauză în reacția sa, dar s-a arătat mulțumit de decizia luată a noului selecționer al României: “Este o veste bună… este perfect. Este un jucător care nu ar avea voie să lipsească de la echipa națională, indiferent de situație. Este singurul jucător român care îți face diferența meci de meci”.

Reacția în direct a patronului Mihai Rotaru

În continuare, patronul Universității Craiova a explicat cât de important este Alex Mitriță pentru echipa națională a lui Mircea Lucescu. Totodată, Mihai Rotaru a explicat că “Il Luce” va putea să gestioneze caracterul atacantului din Bănie.

Motivul ține de din cariera de antrenor cu fotbaliști și mai complicați de atât. Pe lângă asta, Lucescu impune și un respect datorită performanțelor sale și a tot ceea ce înseamnă numele acestuia în fotbalul românesc.

“Fără discuție o să fie o veste bună pentru el. Mitriță a suferit foarte mult și i-a fost foarte greu. A trebuit să îl punem pe picioare pentru acest start de sezon. A fost dezamăgit și și-a dorit foarte mult să fie acolo (n.r. la EURO 2024). Echipa națională înseamnă ceva sfânt.

Nu e vorba de ochi aici, pentru că e și vorba aceea ‘calul de rasă îl vede oricine’. Nu trebuie să te pricepi la fotbal ca să vii și să vezi un cal de rasă. Edi l-a văzut, dar nu l-a vrut. Este o diferență. Mă îndoiesc că nu l-a văzut.

Gândiți-vă ce jucători cu personalitate și caractere extrem de dificile a avut. Sigur că are experiența să îi gestioneze. Au fost jucători vulcanici în vestiar, în teren, caractere dificile pe care i-a gestionat.

Mitriță este piece of cake, ca să spun așa. A avut jucători mult mai complicați și periculoși. Nu cred că există o problemă în sensul acesta. Plus că Mircea Lucescu are un respect aparte. Fără discuție e nevoie de Alexandru Mitriță la națională”, a mai spus Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.

