Mircea Lucescu a luat decizia în privinţa lui Ianis Hagi! Ce se întâmplă cu convocarea pentru meciurile naţionalei din luna septembrie. Exclusiv

Ianis Hagi s-a despărţit în luna iunie de Rangers, după cinci ani. Mijlocaşul român este în continuare jucător liber de contract, deşi marile campionate ale Europei au început sau se pregătesc să ia startul.

Mircea Lucescu a luat decizia în privinţa lui Ianis Hagi! Nu va fi convocat la meciurile naţionalei

În aceste condiţii, FANATIK a aflat că Ianis Hagi nu va fi convocat de selecţionerul Mircea Lucescu pentru confruntările din luna septembrie ale naţionalei României. „Tricolorii” vor întâlni Canada, într-un meci amical programat pe 5 septembrie, şi vor juca în Cipru pe 9 septembrie, în a patra etapă din preliminariile CM 2026.

Faptul că Ianis Hagi este în acest moment fără echipă a cântărit decisiv în decizia selecţionerului de a nu-l convoca pentru acţiunea din luna septembrie. Fotbalistul aşteaptă în continuare oferta cea mai bună pentru a-şi continua cariera.

A ratat şi acţiunea din iunie din cauza unei accidentări!

Este a doua acţiune consecutivă a naţionalei pe care o ratează Ianis Hagi. Mijlocaşul s-a accidentat la Rangers în final de sezon şi nu a putut evolua în „dubla” cu Austria şi Cipru. Totuşi, mijlocaşul a fost prezent la reunire chiar şi accidentat, pentru a fi alături de colegii lui:

”Ne bucurăm că Ianis este aici. Și-a dorit foarte mult să fie alături de colegii săi și ne bucurăm că îl avem lângă noi. Șansele sunt destul de reduse să revină. Noi ne dorim să-și revină și să nu forțeze.

Este alături de colegii săi cu care a obținut cele mai importante rezultatele ale României de 24 de ani. În toamnă sper să prindă un transfer bun și să meargă într-un campionat puternic”, a spus Burleanu la vremea respectivă.

Ianis Hagi se sfătuieşte cu Mircea Lucescu: „Îi place să comunice cu jucătorii”

Chiar dacă nu duce lipsă de oferte, Ianis Hagi nu se grăbeşte să semneze. Ba mai mult, mijlocaşul a dezvăluit că se sfătuieşte şi cu selecţionerul Mircea Lucescu în ceea ce priveşte următorul club la care va evolua:

„Lui nea Mircea îi place să comunice cu jucătorii și mă sfătuiesc deseori cu dânsul. Și, da!, sper să fiu inspirat în alegere, să-mi găsesc clubul și antrenorul unde să pot crește în continuare.

Să joc la capacitatea maximă, fiindcă sunt conștient de ceea ce pot face pe teren, de potențialul meu de dezvoltare. Mai am multe de învățat și știu că încă nu mi-am atins nivelul maxim.

Iar nea Mircea, cu siguranță, își dorește asta pentru mine. Deocamdată, nu! Sunt încă în discuții. Nu vreau să mă grăbesc și sper să fiu inspirat. Voi lua o decizie în perioada următoare și-mi doresc să reîncep cu dreptul”, a spus Ianis Hagi la .

Aşa cum FANATIK a anunţat, , dar cele două părţi nu au ajuns la un acord. , dar deocamdată negocierile sunt fără rezultat.