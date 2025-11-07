Mircea Lucescu a luat decizia în privința lui Stanciu și Răzvan Marin pentru Bosnia! Marea surpriză din poartă. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu pregătește temeinic meciul contra Bosniei. Selecționerul României a luat deja primele decizii legate de lotul pe care se va baza. Ce se întâmplă cu Nicolae Stanciu și Răzvan Marin. Numele surpriză din poartă.

Pentru naționala României urmează întâlnirile cu Bosnia și San Marino, ultimele din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026. Importanța primului duel este una maximă, iar Mircea Lucescu a luat deja primele decizii în privința lotului.

Moderatorul Horia Ivanovici a dezvăluit la emisiunea „Giovanni Show” că Răzvan Marin va fi convocat, în timp ce Nicolae Stanciu nu. În poarta naționalei va apărea un nume surprinzător, Marian Aioani, de la Rapid.

„Eu am de la FRF două informații pe echipa națională. Prima informație este că sunt șanse foarte mari ca Aioani, de la Rapid, să fie luat în lot. Sunt șanse foarte mari.

A doua este că Răzvan Marin va fi convocat, însă nu îl cheamă pe Stanciu, dar nu pentru că are o problemă cu el, ci pentru că e accidentat și nu joacă acolo. Mircea Lucescu e concentrat pe meci, nu mai există orgolii sau alte discuții”, a precizat moderatorul Horia Ivanovici la „Giovanni Show”.

Ce se întâmplă cu Ionuț Radu. Anunțul lui Giovanni Becali

Giovanni Becali a precizat cât va absenta, de fapt, Ionuț Radu după . Portarul celor de la Celta Vigo fusese titular la meciul cu Austria, . „Ionuț Radu stă două luni! Așa știu eu, două luni. Am alte surse! Două luni cu tot cu recuperarea!”, a spus și Giovanni Becali la „Giovanni Show”.

Când se joacă Bosnia – România

Meciul dintre Bosnia și România este programat sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45. Partida se va disputa la Zenica pe stadionul „Bilino Polje”, a cărui capacitate maximă este de 15.600 de locuri. Biletele au fost deja epuizate, conform

