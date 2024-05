Mircea Lucescu a luat foc după ce Răzvan a câștigat titlul cu PAOK. „E revoltător!”. Cum a trăit meciul: „Închiși într-o cușcă de sticlă”

Mircea Lucescu a comentat în premieră la FANATIK SUPERLIGA performanța lui De ce s-a enervat, totuși, „Il Luce”.

Mircea Lucescu, nervos după ce Răzvan a cucerit titlul cu PAOK: „Măcar meciul ăsta putea fi transmis”

Este pentru a doua oară când antrenorul român reușește această performanță în Grecia, după cea din sezonul 2018-2019. Mircea Lucescu a fost dezamăgit că partida cu Aris n-a fost transmisă la TV și în România.

„E păcat. Eu încep cu o critică pentru că sportivii noștri merită o atenție deosebită. Fac eforturi extraordinare să reprezintă țară. S-au transmis meciuri din Europa ale altor echipe care nu aveau nicio treabă cu România. Măcar meciul ăsta putea fi transmis.

A fost ceva incredibil. Eu nu am mai văzut așa ceva. Am trăit de data asta ca suporter niște momente deosebite. Ne-am dus la stadion cu microbuzul în care erau coducătorii lui PAOK și când am ajuns ne-au dus sus la etajul 3 în colțul terenului închiși într-o cușcă de sticlă. Nu se putea respira. Cu atât mai frumos a fost pentru noi toți să ieșim de acolo cu o victorie.

A fost o ostilitate totală. Dar nu vorbim de la om la om, ci de o ostilitate sportivă. Oamenii își doresc atât de mult victoria încât uneori se trece peste o anumită limită. Dar până la urmă s-a terminat cu bine, nu au fost alte incidente. Doar ce a fost în finalul jocului și în ultimele 10 minute, care au fost de o încărcătură emoțională deosebită”

„Lumea nu înțelege ce campionat e ăsta”

Cu două etape înainte de finalul Super Ligii elene, toate cele patru mari echipe din Grecia aveau șanse la titlu. Atunci, AEK era lider, cu 75 de puncte, urmată de PAOK (74 de puncte), Panathinaikos (71 de puncte) și Olympiakos (70 de puncte).

„Lumea nu înțelege ce campionat e ăsta. Nu vorbesc de nivelul tehnic foarte ridicat cu toate că sunt o mulțime de străini aici. Aris a avut 11 titulari străini pe teren, dar e vorba de rivalitatea sportivă. Aici e un oraș care se poate bate cu cele din Atena, AEK, Olympiakos și Panathinaikos. Influențele de toate felurile. Știm că grecii sunt foarte pasionați de sport. Nu doar de fotbal, ci și de baschet.

Toate lucrurile astea creează o ambianță teribilă. Suporterii o simt și o exteriorizează pe urmă. Cântecele, strigătele, încurajările, oftaturile. Sunt teribile toate astea.

Eu am rămas impresionat. Eu am evoluat în campionate în care se băteau trei echipe la campionat. Hai, poate la turci patru echipe. Dar în rest două echipe, trei echipe. Dar aici, patru echipe în trei puncte?!", a declarat Mircea Lucescu.

